وفد خبراء الاتحاد الجمركي زار الكويت

وطن النهار

بناء على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي وهيئة الاتحاد الجمركي لمديري عموم الجمارك تكليف فريق الخبراء الاستشاريين لتطوير المنافذ الجمركية بدول مجلس التعاون الخليجي لزيارة الكويت في الفترة من 30/1/2022 وحتى 2/2/2022، بعد ان اتم الزيارة الميدانية لـ 24 منفذاً في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لاعداد الدراسة.

والتأكيد على تقديم جميع التسهيلات لانجاز الفريق مهامه ليقوم برفع نتائج تقريره لمديري الجمارك ووزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس.

وكان في مقدمة استقبال الوفد اثناء زيارته للبلاد مدير عام الادارة العامة للجمارك بالانابه سليمان الفهد، وعدد من القيادات والمختصون بالادارة، فيما قام رئيس الميكنة والنظم الأمنية طلال عيدان بتقديم عرض مرئي عن التطبيقات الآلية والأمنية، حيث قام الوفد بعدها بجولته لزيارة المنافذ الجمركية بالنويصيب الحدودي، والجمرك الجوي، وجمارك الموانئ الشمالية للاطلاع على جهوزية وتقييم الوضع من خلال الاستبيان المُعد من قبل الاستشاري.

