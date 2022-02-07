loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

وفد خبراء الاتحاد الجمركي زار الكويت

مشعل عبدالله
مقالات أخرى للكاتب
الإثنين 07 فبراير 2022

بناء على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي وهيئة الاتحاد الجمركي لمديري عموم الجمارك تكليف فريق الخبراء الاستشاريين لتطوير المنافذ الجمركية بدول مجلس التعاون الخليجي لزيارة الكويت في الفترة من 30/1/2022 وحتى 2/2/2022، بعد ان اتم الزيارة الميدانية لـ 24 منفذاً في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لاعداد الدراسة.
والتأكيد على تقديم جميع التسهيلات لانجاز الفريق مهامه ليقوم برفع نتائج تقريره لمديري الجمارك ووزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس.
وكان في مقدمة استقبال الوفد اثناء زيارته للبلاد مدير عام الادارة العامة للجمارك بالانابه سليمان الفهد، وعدد من القيادات والمختصون بالادارة، فيما قام رئيس الميكنة والنظم الأمنية طلال عيدان بتقديم عرض مرئي عن التطبيقات الآلية والأمنية، حيث قام الوفد بعدها بجولته لزيارة المنافذ الجمركية بالنويصيب الحدودي، والجمرك الجوي، وجمارك الموانئ الشمالية للاطلاع على جهوزية وتقييم الوضع من خلال الاستبيان المُعد من قبل الاستشاري.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة