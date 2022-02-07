قانونية «البلدي» أحالت «دروازة العبدالرزاق» إلى لجنة المعالم التراثية

وطن النهار

وافقت لجنة العاصمة في المجلس البلدي على تخصيص مبنى مواقف سيارات متعددة الأدوار لخدمة مبنى النيابة في منطقة الشويخ الادارية، بالاضافة الى استقطاع جزء من موقع وزارة الاعلام كمواقع بديلة لصالح كل من الهيئة العامة للشباب وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ووافقت كذلك برئاسة العضو عبدالعزيز المعجل على اضافة نسبة تجارية لمشروع مسلخ العاصمة وسوق الماشية من اجل اقامة عيادة طبية، فيما احالت اللجنة الكتاب المقدم بشان وقف الاستغلال التجاري لموقع الاتحاد الكويتي لكرة القدم في منطقة العديلية الى الجهاز التنفيذي.

وأبقت اللجنة على جدول الشكوى المقدمة من اهالي منطقة الخالدية قطعة رقم 2 شارع 27 بشان تجميد قرار البلدية بازالة المظلات لحين الفصل في تجاوزات وتعديات نادي الفتاه بحق المنازل المحيطة به، فيما حفظت الاقتراح المقدم بشان تسميات الشوارع لحين صدور اعتماد لائحة التسميات بشكل رسمي.

وحفظت اللجنة الاقتراح المقدم بشأن دراسة امكانية اعادة طرح مشروع القرية التراثية الواقع في منطقة شرق، فيما احالت الى لجنة المعالم التراثية الكتاب المقدم بدراسة نفق دروازة العبدالرزاق وتسجيلها في السجل الوطني للمباني التاريخية، فيما وافقت على الاقتراح المقدم من العضو مشعل الحمضان بشأن عمل مدخل من طريق الملك فهد الى منطقة السرة قطعة رقم 2 لتسهيل الحركة المرورية، كما وافقت على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الغاء تخصيص الموقع المؤقت الكائن بين مخازن جمعية الخالدية ومحطة البنزين الكائنة في مركز ضاحية الخالدية، وحفظت اللجنة طلب معهد الدراسات المصرفية تجديد تخصيص قطعة رقم 14 في منطقة القبلة.

بدورها احالت اللجنة القانونية والمالية برئاسة العضو فهيد المويزري التعديلات المطروحة في لائحة الاعلانات التجارية الى الجلسة الرئيسة.

وقال المويزري انه تم وضع تعديل المواد بما يتناسب مع طبيعة الاعلانات بشكل حضاري بحضورمسؤولين من البلدية ووزارة التجارة من اجل عرضها للنقاش واقرارها في حال تم الاتفاق على الصيغ النهائية للمواد، الجدير بالذكر انه من التعديلات التي طرحها اعضاء البلدي مضاعفة المساحة بين اعلان وآخر لكي ينخفض عدد اللوحات الإعلانات التي تسبب تلوثا بصريا وفوضى في الشوارع مع مطالبة الجهات المعنية ضبط سطوع الشاشات المزعجة للعين.

