1.93 مليار دينار ارتفاعاً في القروض الاستهلاكية والمقسطة

مال وأعمال

كشفت بيانات حكومية رسمية، عن ارتفاع قيمة القروض الاستهلاكية والمقسطة بنحو 1.93 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2021، حيث سجل الاجمالي 16.23 ملياراً، موزعة على القروض الاستهلاكية بواقع 1.84 ملياراً و14.39 ملياراً للقروض المقسطة، مقابل 14.3 ملياراً لاجمالي القروض للفترة المقارنة من ديسمبر 2020. وتأتي تلك الارتفاعات على الرغم من دعوات شعبوية باسقاط الفوائد والقروض عن المواطنين من قبل عدد من النواب وهي الدعوات التي من شأنها ان تؤثر سلباً على وضع النظام المالي. وأوضحت البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر ديسمبر، اجمالي ما انفقه المواطنون والمقيمون في الربع الثالث من العام المالي الحالي 2021/2022 بلغ 9.49 مليارات، منها 33.3 في المئة تمت عبر «الأونلاين».

وتراجعت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت، والتي لا تشمل اصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة، بواقع 970 مليون دينار، حيث تراجعت القيمة بشكل سنوي من 14.65 مليار دينار الى 13.68 ملياراً بنهاية ديسمبر 2021.

كما سجلت البيانات ارتفاعاً في قيمة المعاملات التي اجراها المواطنون والمقيمون بنهاية الربع الثالث من 2021 من خلال اجهزة السحب الآلي ونقاط البيع و«الأونلاين» بقيمة 9.49 مليارات دينار مقارنة بقيمة قدرها 7.56 مليارات بزيادة قدرها من 1.93 مليار دينار. وأوضحت البيانات ان موجودات البنوك المحلية ارتفعت بواقع 3.7 مليارات دينار، بالغة 77.05 ملياراً مقابل 73.3 ملياراً بنهاية ديسمبر 2020.

كما سجلت موجودات بنك الكويت المركزي 12.2 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 13.9 ملياراً بنهاية ديسمبر 2020، مسجلاً تراجعاً قدره 1.7 مليار. فيما بلغ اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية بنهاية ديسمبر الماضي نحو 42.28 مليار دينار، بارتفاع بنحو 0.3 في المئة اساس شهري، فيما بلغ نموها 2.52 مليار دينار على اساس سنوي (+6.3 في المئة). وبينت الاحصائية ان اجمالي الودائع تراجع بما قيمته 258.1 مليون دينار (0.57 في المئة) في ديسمبر 2021 مقارنة بنوفمبر الماضي، لتصل الى 44.561 مليار، فيما بلغ انخفاض الودائع خلال 2021 نحو 1.5 في المئة (نحو 713.5 مليون دينار).

