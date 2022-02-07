الفارس زار «العمليات المشتركة» في الوفرة

مال وأعمال

قام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. محمد الفارس يرافقه الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية بالوكالة وفاء الزعابي يوم السبت الماضي بجولة تفقدية في منطقة العمليات المشتركة بالوفرة، وذلك للاطلاع على سير العمل والتعرف على آخر المستجدات المتعلقة بالمشروعات القائمة في المنطقة بين الجانبين، الكويتي ممثلاً في الشركة الكويتية لنفط الخليج، والجانب السعودي ممثلاً في شركة شيفرون العربية السعودية.

وكان في استقبال الوزير ادارة الشركة الكويتية لنفط الخليج ممثلة بالرئيس التنفيذي بالانابة نايف العنزي ونائب الرئيس التنفيذي (للشؤون الفنية والتجارية) محمد الزعبي ونائب الرئيس التنفيذي (للعمليات المشتركة) محمد الحيمر ورئيس اللجنة التشغيلية بعمليات الخفجي المشتركة قائد بوعركي وعدد من المديرين بالشركة.

وعلى هامش الزيارة، اكد وزير النفط د. محمد الفارس حرص وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية على تقديم كل سبل الدعم الممكنة لانجاح العمليات المشتركة التي يقوم بها الجانبان، بما يعكس ويؤكد عمق العلاقات الثنائية بين الكويت والمملكة العربية السعودية. وأشار الفارس الى ان الوزارة والشركة الكويتية لنفط الخليج، وبالتعاون مع «شيفرون»، تتخذ جميع اجراءات وسبل الأمن والسلامة لدعم المشروعات الرامية الى زيادة الانتاج بما يحقق الجدوى والفائدة الاقتصادية للجانبين. وثمن الفارس ايضاً عمق العلاقات القائمة مع «شركاء النجاح» في شركة «شيفرون»، مؤكداً دورهم البارز والمرتقب خلال المرحلة القادمة لمواجهة كل التحديات التي تأتي في مقدمتها زيادة معدلات الانتاج ومراعاة مختلف اشتراطات الأمن والسلامة، والاشتراطات الأخرى ذات الشأن البيئي.

