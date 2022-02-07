البورصة تواصل الصعود و132 مليون دينار مكاسب

مال وأعمال

افتتحت البوررصة تداولات الاسبوع على اللون الاخضر لتواصل مسيرة الصعود التي بدأتها الاسبوع الماضي مع عودة القوة الشرائية على الاسهم القيادية والشعبية، والتي اصبحت مستهدفة سواء من الافراد والمحافظ الاستثمارية، ما اسهم في تحقيق مكاسب سوقية بلغت نحو 132 مليون دينار بعدما اقفلت البورصة على 43.619 مليار دينار مقابل اغلاق بقيمة 43.48 مليار دينار يوم الخميس الماضي. ويتوقع المحللون ان تواصل البورصة دربها الاخضر بدعم من صعود النفط واقترابة من كسر حاجز 100 دولار للبرميل والبيانات المالية للشركات المدرجة والتي جاءت في مجملها حتي امس وكن اخرها ارباح بنك برقان واخيرا انكسار موجة الاصابات بمتحور «اومكرون» كما جاءت تصريحات وزارة الصحة الكويتية امس.

وقد اغلق مؤشر السوق العام علي ارتفاع 22?4 نقطة ليبلغ مستوى 7422?8 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?3 في المئة. وتم تداول 202?3 مليون سهم عبر 12110 صفقات نقدية بقيمة 50?5 مليون دينار (نحو 166?6 مليون دولار).

