1.15 مليار دينار صافي أرباح «التأمينات» في 2022/2023

مال وأعمال

قدرت ايرادات مؤسسة التأمينات الاجتماعية بواقع 5.84 مليارات دينار للعام المالي 2022/2023 مقابل مصروفات قدرها 4.68 مليارات، محققة صافي ارباح قدرها 1.15 مليار دينار الى احتياطيات الصناديق المنصوص عليها في قانون التأمينات.

ووفق المرسوم رقم 34 لسنة 2022 الخاص بمشاريع قوانين ربط ميزانية عدد من الجهات الحكومية للعام المالي 2022/2023 والذي حصلت «النهار» على نسخة منه، فقد تم تقدير ايرادات بنك الكويت المركزي للعام المالي 2022/2023 بواقع 41.1 مليون دينار، فيما تقدر مصروفاته بواقع 51.6 مليوناً على ان تتم تغطية المصروفات الزائدة عن الايرادات من الاحتياطي العام للبنك المركزي بموجب نص المادة 17 من القانون رقم 32 لسنة 1968. كما سجلت الرعاية السكنية ارتفاعاً في مصروفاتها عن ايراداتها بواقع 680 مليون دينار للعام المالي 2022/2023، حيث تصل ايرادتها 5.5 ملايين مقابل 685 مليون دينار مصروفات مقدرة. وتصل ايرادات بنك الائتمان الكويتي 102 مليون دينار مقابل 36.5 مليون مصروفات بأرباح قدرها 66.3 مليون دينار.

وقدرت صافي ارباح الهيئة العامة للصناعة خلال العام المالي 2022/2023 بحدود 29.6 مليون دينار، حيث سجلت الايرادات 93.89 مليون دينار مقابل 64.2 مليوناً مصروفات مقدرة.

