«Zain Esports» أطلقت «PLAYHERA MENA»

مال وأعمال

أعلنت مجموعة زين ان علامتها التجارية Zain Esports دخلت في تعاون مع شركة الألعاب الناشئة PlayHera لاطلاق شركة PLAYHERA MENA (بلاي هيرا الشرق الأوسط وشمال افريقيا)، لاستهداف سوق الألعاب الالكترونية في اسواق المنطقة.

وتتطلع المجموعة ان يسهم المشروع المشترك في تعزيز قدرات محترفي الألعاب الالكترونية، وتطوير ورعاية المواهب، من خلال توفير بيئة مواتية للمبدعين والمصممين للمحتوى، وذلك من خلال دمج احدث التقنيات التي تحقق افضل النتائج بفضل البنية التحية الرقمية لعملياتها، والأكثر تفوقاً في خدمات الجيل الخامس، حيث من المتوقع ان تساعد هذه الخطوة في جذب مزيد من الأفراد والشركات المعنية بالألعاب الالكترونية الى منصاتها التفاعلية.

من جهة اخرى، تطمح شركة PlayHera التي تمتلك على منصتها 150 الف لاعب نشط، الى توسيع تواجدها الدولي، لتكون منصة رائدة في مجالات الألعاب الالكترونية، وأن تصل بمنصتها المتطورة الى المهتمين من الأفراد والشركات، كما من المنتظر ان يحقق الكيان المشترك الجديد نموا لأعمال PlayHera في المنطقة، مع تقديم قائمة خيارات واسعة من المنتجات للاعبين مثل البطولات، الألعاب السحابية، المحتوى الحصري الترفيهي، المتاجر الالكترونية، علما ان هذا المشروع سيوفر ايضا بوابة لدخول هذه الصناعة للرعاة والمستثمرين.

الجدير بالذكر ان اتفاقية التعاون المشترك وقعها الرئيس التنفيذي في مجموعة زين السعودية سلطان الدغيثر نيابة عن مجموعة زين، وشركة زين السعودية، والرئيس التنفيذي لشركة PlayHera نايف ملاعب خلال فعاليات مؤتمر LEAP العالمي التقني في العاصمة الرياض، اذ تشير الاحصاءات والتحليلات المتخصصة ان سوق الشرق الأوسط في مجالات الألعاب الالكترونية يقدر بنحو 100 مليون لاعب نشط منصات الألعاب الالكترونية.

وقال الرئيس التنفيذي للاستثمار والخدمات الرقمية في مجموعة زين مالك حمود « تعتبر سوق الشرق الأوسط واحدة من اسرع اسواق العالم نموا في مجالات الألعاب الالكترونية، لذا، تحرص شركة Zain Esports على تعزيز نمو النظام البيئي، واطلاق العنان للفرص العديدة التي ستنشأ في هذه الصناعة المتطورة».

وأوضح قائلا « هذا التعاون الاستراتيجي سيجعل من PLAYHERA MENA قوة العاب اقليمية لواحدة من اكبر المنصات المتطورة التي تجمع هواة الرياضات الالكترونية، المحترفين، الفرق، المشجعين، وكذلك المنظمين والجهات الراعية في ساحة منافسات واحدة».

وأضاف حمود قائلا «سنواصل العمل من خلال هذه المشاريع والشراكات الاقليمية على تشجيع الأفراد والشركات للدخول في هذا المجال والاستفادة من احدث المنصات المتطورة في صناعة الرياضات الالكترونية، فمثل هذه الاتفاقيات تخدم التوجهات الاستراتيجية لرؤية المجموعة في اسواق المنطقة». ومن جهته قال الرئيس التنفيذي في شركة PLAYHERA نايف ملاعب «سيساعدنا الاتفاق مع Zain Esports من تعزيز محفظة عروضنا في اسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والوصول بشكل افضل لقائمة خدماتنا المميزة للاعبين والمشجعين من خلال البطولات والألعاب السحابية والمحتوى الحصري وأيضا لمنصات التجارة الالكترونية».

وأعرب ملاعب عن سعادته بهذا التعاون «نحن فخورون بكوننا علامة تجارية سعودية اصبحت عالمية لها حضور في العديد من الأسواق الكبرى، حيث سنواصل العمل على تشجيع الأفراد والشركات المهتمة على دخول هذا المجال والاستفادة من منصتنا التي تمنحهم وصولاً قويا الى صناعة الرياضات الالكترونية».

الجدير بالذكر ان منصة PLAYHERA للرياضات الالكترونية توفر فرصا لا حصر لها في مجالات تحدي البطولات والمسابقات، حيث تقوم بالتنظيم المستمر للفعاليات، وتحرص على زيادة المشاركة والتواصل الاجتماعي مع الأشخاص ذوي التفكير المماثل، ومع نمو اعمالها السريع في هذا المجال، اصبحت تمتلك PLAYHERA 150 الف لاعب نشط، حيث تقدم محتوى ترفيهيا حصريا، بالاضافة الى متجرها على الانترنت.

ساعد وجود Zain Esports كقوة اقليمية للألعاب الالكترونية تتفاعل مع اللاعبين والشباب في انحاء المنطقة على اتاحة منظومة تقلل الاعتماد على خدمات الاتصالات التقليدية، حيث عملت على فتح الفرص للخدمات الرقمية سريعة النمو والمربحة للألعاب الالكترونية عبر الانترنت.

