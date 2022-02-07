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مال وأعمال

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5 فائزين في سحب حساب يومي


أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 5,000 دينار.
وكان الحظ في هذه السحوبات من نصيب: عيدان قطران يوسف، حسين سلمان القلاف، لجين محمد بارون، راشد محمود مجيد، ومحمد غازي العنزي
وبالإضافة للسحب اليومي، بنك برقان يوفر سحب ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125,000 دينار، وللتأهل للسحوبات الربع سنوية يتعين على العملاء ألا يقل رصيدهم عن 500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب وكما أن كل 10 دينار تمثل فرصة واحدة لدخول السحب.
وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار وما فوق، سوف يكون صاحب الحساب مؤهلاً للدخول في كل من السحوبات اليومية والربع سنوية.


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