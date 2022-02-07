«Ooredoo الكويت» رعت مهرجان «بورشه الكويت»

مال وأعمال

انطلاقاً من إيمانها بأهمية الاندماج الاجتماعي وإتاحة المنصة والفرصة لدعم الروح والمواهب الشبابية الشغوفة، رعت شركة Ooredoo للاتصالات، مهرجان نادي بورشه الكويت الذي أقيم يوم الجمعة الموافق 4 فبراير 2022 في مدينة الكويت لرياضة المحركات.

وجاء مهرجان نادي بورشه الكويت بالتزامن مع الذكرى السبعين على تأسيس نوادي بورشه منذ عام 1952، كما سلط المهرجان الضوء على تاريخ العلامة التجارية الأسطورية، بورشه ومراحل تطورها من خلال روي القصص الناجحة من المؤسسين وملاك وعشاق سيارات بورشه، ما جعلها واحدة من العلامات التجارية المحببة لدى الكثير في الكويت. وتخلل المهرجان أيضاً عرضاً خاصاً لأكثر من 70 طراز من طرازات سيارات بورشه بالإضافة إلى فقرات تدريبية لتطوير مهارات المشاركين في القيادة من قبل مدربين محترفين وسائقي السباقات الذين أشعلوا حماس قلوب الحاضرين ضمن سباقات تنافسية على المضمار حيث كرمت شركة Ooredoo الفائزين الذين احتلوا أول ثلاثة مراكز.

وفي تعليق له، قال مدير أول قطاع الاتصال المؤسسي لدى Ooredoo الكويت، ناظم الغبرا: «نسعى في كل مرة نتواصل فيها مع المجتمع إلى صنع نسيجاً جميلاً من التجارب التي تنقل القيم الثلاث الرئيسة لشركة Ooredoo والتي تتمثل في التواصل والاهتمام والتحدي. لم يأت مهرجان نادي بورشه الكويت للاحتفال بالعلامة التجارية الفاخرة ومحبيها فقط، بل عزز مفهوم القيادة المسؤولة والآمنة واتاحة تجربة مشتركة تربطنا بأفراد المجتمع». ومن جهته، قال المؤثر الكويتي والناشط في مواقع التواصل الاجتماعي والمُهتم بقطاع السيارات والمحركات، محمد العامر: «لم يكن هذا التعاون الأول الذي يجمعنا مع Ooredoo، بل جاء هذا التعاون استكمالاً لدعم الشركة المتواصل للعديد من الأنشطة والفعاليات التي تسلط الضوء على مختلف فئات واهتمامات المجتمع والتي تحفز بدورها روح الشباب».

