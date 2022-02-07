«مايكروسوفت» أطلقت أجهزة جديدة لتطوير بيئة الأعمال في الكويت

مال وأعمال

أعلنت مايكروسوفت عن توافر كل من جهاز «Surface Laptop Studio» وجهاز «Surface Pro 8» المخصصين لاستخدامات بيئة الأعمال عبر مختلف القطاعات في الكويت. وفي اطار خطط الشركة الداعمة لقضايا الاستدامة، أطلقت مايكروسوفت «Ocean Plastic Mouse» وهو ماوس من بلاستيك المحيطات المُعاد تدويره من النفايات البلاستيكية، وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع هدف الشركة المتمثل في الحصول على أجهزة وحزم قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100% بحلول عام 2030، فإن الماوس الجديد مصنوع من 20% من بلاستيك المحيط المعاد تدويره، كما أن صندوق التغليف الخاص بالماوس يمكن إعادة تدوير عبوته بنسبة 100 في المئة، فهو صديق للبيئة ومصنوع بدون مواد بلاستيكية تستخدم لمرة واحدة فقط. وأعربت فين موريس الرئيسة التنفيذية لمجموعة سيرفس لدى مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا قائلة: «تمتلك مايكروسوفت التزاماً راسخاً بتقليل التعقيدات وتسهيل أعباء العمل لدى القوى العاملة في الكويت لتعزيز مستوى الإنتاجية وضمان العمل الآمن من أي مكان، خصوصاً في الفترة الأخيرة التي شهدت فيها بيئة الأعمال تحديات وتغيرات كبيرة. واستجابة لهذه التحديات، صممت الشركة أجهزة «Surface» الجديدة التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل في الكويت وتتكامل مع نظام Windows 11، كل ذلك من أجل مواكبة التحولات الرقمية السريعة التي تشهدها الدولة. إضافة إلى ذلك، يمكن لفرق الأعمال امتلاك أعلى مستويات الإنتاجية والبقاء على اتصال عن طريق الاستفادة من اتصالات عالية الدقة بدءًا من «Wi-Fi 6» وصولًا إلى شبكة «LTE»، مما يسمح بمشاركة البيانات بشكل فوري وتناسقها في العمل مع بقية أدوات الإنتاجية القائمة على الحوسبة السحابية.

