«KIB» يواصل دعمه لـ «Food Buzz» مشاركاً في دورته الثالثة

مال وأعمال

استمر بنك الكويت الدولي «KIB» في الرعاية والمشاركة في فعاليات مهرجان Food Buzz الشهير، والذي يستضيف مجموعة من شركات الأطعمة والمشروبات المحلية ضمن احتفال يقدم من خلال أجود الصناعات المحلية ، مواصلاً دعمه لواحد من أكبر الفعاليات الترويجية التي تعزز الوعي بأهمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت لما يحققه من تأثير إيجابي اقتصادياً واجتماعياً.

هذا وقد شارك KIB زوار المهرجان المتعة والترفيه ضمن دورته الثالثة التي أقيمت في يومي 25 و26 من يناير الماضي داخل ساحة مجمع الراية، مراعياً كل الاشتراطات الصحية، حيث قام البنك كالمعتاد خلال دورات المهرجان بإقامة جناح له يتضمن مجموعة من الألعاب المسلية والمسابقات الترفيهية، مع فرص كثيرة لزواره للفوز بهدايا قيمة، كما سيقوم KIB بإجراء سحب نهائي على جائزة كبرى للزوار، بشرط حضور المشاركين في السحب جميع فعاليات المهرجان وختم كارت تذكرة الحضور في كل دورة من الدورات الأربع التي يتألف منها هذا الموسم.

وفي حديثها عن مشاركة البنك فعاليات المهرجان ورعايته له، أكدت مروة معرفي، من إدارة التسويق ووحدة الاتصال المؤسسي في KIB حرص البنك على تفعيل دوره في المشاركة المجتمعية تحت شعاره المؤسسي والاجتماعي «بنك للحياة»، والتفاعل مع أفراده بما يسهم في تعزيز الترابط الاجتماعي بشكل عام ويوطد العلاقات بينه وبين زواره، لا سيما في ظل بدء العودة للحياة الطبيعية بعد الإغلاق.

لافتةً إلى الرعاية التي يقدمها KIB لدعم مهرجان Food Buzz، من واقع إيمانه بالدور الحيوي الذي تلعبه المشاريع الريادية الكويتية الصغيرة والمتوسطة مكوناً رئيسياً ضمن القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد المحلي، والحاجة الماسة إلى المبادرات والفعاليات التوعوية والتسويقية التي تفسح المجال أمام تلك المشاريع لتنمو وتحقق مكاسب لها تضمن تفوقها واستمراريتها.

وفي الختام، أوضحت معرفي أن KIB لطالما سعى من خلال برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية إلى دعم وتشجيع المواهب الكويتية والطاقات الشابة الطموحة في جميع الميادين، وخاصة فيما يتعلق بريادة وتطوير الأعمال، حيث قام خلال الأعوام بتنظيم مجموعة من المبادرات والبرامج الناجحة للمبادرين، وتقديم جميع سبل الرعاية للاستمرار في تمكين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت.

