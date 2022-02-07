«أسواق المال»: إلغاء إدراج «الوطنية للرماية» و«المال»

مال وأعمال

اصدر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال قرارا بالغاء إدراج سهم الشركة الوطنية للرماية من بورصة الكويت للأوراق المالية اعتباراً من تاريخ 31/3/2022 وذلك وفقاً للبند رقم «3» من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر «قواعد الإدراج» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، ما لم تقم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب الإيقاف وإعادة السهم للتداول في موعد أقصاه 30/3/2022، وهي كالتالي:

1 - تزويد مراقب الحسابات الخارجي بالبيانات اللازمة والمستندات الرسمية لتتوافر لديه القدرة على إزالة التحفظات على البيانات المالية للشركة والمنتهية بتاريخ 31/12/2020.

2 - تقديم خطة معتمدة من قبل مجلس الإدارة لمواجهة الخسائر المتراكمة على الشركة.

3 - تقديم إجراءات معتمدة من قبل مجلس الإدارة لمواجهة الشركة تجاوز مطلوباتها المتداولة لموجوداتها المتداولة».

ويأتي هذا القرار ونظراً لعدم استيفاء الشركة الوطنية للرماية للمتطلبات الرقابية المتعلقة بالملاحظات والمخالفات والتحفظات المرصودة على الشركة من قبل الهيئة. ومراقب حساباتها. كما اصدر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم «04» قرارا بالغاء إدراج سهم شركة المال للاستثمار «ش.م.ك.ع» من بورصة الكويت اعتباراً من تاريخ 31/03/2022، وفقاً للبند رقم «3» من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر «قواعد الإدراج» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، مالم تقم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب الإيقاف وإعادة السهم للتداول في موعد أقصاه 30/03/2022، وهي كالتالي:

? تقديم البيانات المالية المنتهية بتاريخ 30/09/2021 و31/12/2021.

? إطفاء الخسائر المتراكمة حتى لا تزيد عن 50% من رأس مال الشركة.

? معالجة التحفظات والملاحظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة والخاصة بالبيانات المالية للفترة المنتهية في 30/06/2021 وتزويد الهيئة ببيانات مالية تعكس الأثر المالي الناتج عن معالجة تلك التحفظات».

