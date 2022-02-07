إلغاء قيد أحد مراقبي الحسابات

مال وأعمال

قررت هيئة الاسواق الغاء قيد راشد ايوب يوسف الشداد من السـجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال ، على ان يلتزم بإنهاء جميع مهامه الخاصة بمراقبة الحسابات التي يقدمها للأشخاص المرخص لهم من الهيئة والشركات المدرجة في البورصة. وقالت الهيئة انه يجب التزم باستكمال وإنهاء جميع مهامه المعلقة والخاصة بالمراجعة والتدقيق على البيانات المالية التي كان مُكلفا بها قبل صدور هذا القرار لحسابات الأشخاص المرخص لهم من الهيئة والشركات المدرجة في البورصة، وذلك إلى حين انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية لهم، حتى يتسنى لهم تعيين مراقب حسابات آخر من سجل مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة ، مشددة على ضرورة استيفاء كل الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.

