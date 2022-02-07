«وربة» كافأ عملاءه في سحبي «السنبلة» الأسبوعي والشهري للأطفال

مال وأعمال

أعلن بنك وربة - أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية، وسيستمر بنك وربة بعمل السحوبات لعشرة رابحين أسبوعياً بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.

وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار وهم: طارق عبد المحسن المخيزيم، وخلف زيد خلف الشمري، وحياة محمد ياسين الياسين، ومشعل راشد سالم المرتجي، وعلاء وليد محمد حمدان، ومريم محمد مبارك الدوسري، ومحمد بطي حمد الزعبي، وراوية عبد الله أحمد الفوزان، وإيهاب حمدي علي البمبي، وعبد الله حمود حجي الداهوم.

وبالنسبة للرابحين في سحب السنبلة Kids، فقد فاز بالجوائز المحددة 7 رابحين، وهم: براك ناصر خالد مكي الإبراهيم، وأفنان خالد علي العتال، وعبد الوهاب عبد الله عبد الحكيم الصغير، وعمر خلف متروك الرشيدي، وعبد الرحمن طلال شاكر خليفة، وخالد مشاري يوسف الرشيد البدر، وشيخة جابر مداد الداهوم العازمي.

ويمثل حساب السنبلة الخيار الأمثل لكل الراغبين بتوفير الأموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالإضافة إلى فرصٍ للفوز بجوائز نقدية طوال العام.

وحول الشروط، يتطلب الآن وجود 100 د.ك لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علماً بأن العميل لا زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 د.ك في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر. لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهرن كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح.

