تكويت الوظائف في «الخاص».. رهن تعاون السلطتين

ديوان Diwan

أكد المدير العام لشركة بريورتي، بدر القحطاني، أهمية الاهتمام بتوظيف الكويتيين في القطاع الخاص عبر برنامج تحفيز شامل قادر على جذب خريجي الجامعات والمعاهد للعمل بالقطاع الخاص، من خلال تقليص الحوافز الممنوحة في القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص. وأشار القحطاني في حوار مع النهار حول تكويت الوظائف وأهمية خلق فرص استثمارية حقيقية أمامهم في الكثير من المجالات بالقول إن هناك توجهات لتوظيف نحو 20 ألف خريج بالقطاع الخاص في ظل تكدس غير طبيعي للوظائف الحكومية ووجود بطالة مقنعة في الكثير من الجهات الحكومية. وقال ان القطاع الخاص، وفي إطار دوره في مجال المسؤولية المجتمعية، يجب أن يكون شريكاً فاعلاً في التنمية، ولاسيما التخطيط إلى تقليص الإنفاق على باب الرواتب بالموازنة مشيراً إلى أن أزمة كورونا أثبتت كفاءة القطاع الخاص إلى تحمل الضغوط في ظل الأحداث والأزمات الطارئة.

ولفت القحطاني الى أن تطوير التشريعات وإزالة العراقيل والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص هو الحل السريع والعاجل لتحسين الاستثمار في السوق المحلي منوهاً إلى أن جذب رؤوس الأموال للسوق المحلي يتطلب التعاون من جميع موظفي القطاع العام وعلى رأسهم القيادات التي تملك القرار وتوصية الصفوف الإدارية الخلفية بأهمية تسهيل النشاط التجاري والخدمي في البلاد بما يضع الكويت في مقدمة الترتيب للبيئة الاستثمارية الناجحة بدلاً أن ينخفض تصنيفها الإئتماني بسبب بطء القرار وضعف التشريع. وفيما يلي التفاصيل..

20 ألف خريج

بداية، أوضح القحطاني أن القطاع الخاص الكويتي يفتقر إلى البيئة الاستثمارية الداعمة من قبل السلطتين خاصة وأن هناك توجهات لتوظيف نحو 20 ألف خريج بالقطاع الخاص في ظل تكدس الوظائف بالحكومة ولاسيما التخطيط إلى تقليص الإنفاق علي باب الرواتب بالموازنة مشيراً إلى أن أزمة كورونا أثبتت كفاءة القطاع الخاص في تحمل الضغوط في ظل الأحداث الطارئة مما يعني أن الشركات الكويتية هي شريك طبيعي في المسؤولية المجتمعية بحق ولذا يجب أن تكون ايضا شريكاً فاعلاً في التنمية.

واضاف ان الكويت لديها الإمكانيات والمقومات التي تسمح بتنمية الموارد وذلك من خلال بناء قدرات الطاقات الشابة والاستناد إليها في تطوير قطاع العمل الحر عبر تحفيز الشباب للدخول التجريبي في مشاريع تشغيلية قائمة في الاوقات الصيفية او عند الانتهاء من المرحلة الجامعية ليتسنى له اتخاذ القرار المناسب لاختيار القطاع الذي يمكن أن يسهم فيه بمشروع جديد.

تطوير التشريعات

وقال القحطاني إن تطوير التشريعات وإزالة العراقيل والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص هي الحل السريع والعاجل لتحسين الاستثمار في السوق المحلي منوهاً إلى أن جذب رؤوس الأموال للسوق المحلي يتطلب التعاون من جميع موظفي القطاع العام وعلى رأسهم القيادات التي تملك القرار وتوصية الصفوف الإدارية الخلفية بأهمية تسهيل النشاط التجاري والخدمي في البلاد بما يضع الكويت في مقدمة الترتيب للبيئة الاستثمارية الناجحة بدلاً من أن ينخفض تصنيفها الائتماني بسبب بطء القرار وضعف التشريع واشار إلى أن قطاع الأعمال لا يزال يعاني من بيروقراطية متجذرة لدى الجهاز الحكومي منها عدم تعاون الموظفين مع الشركات في تسهيل انشطتها وخدماتها التي تقدمها وكذلك في تحصيل استحقاقاتها لاستكمال تنفيذ عقودها بالشكل المطلوب مؤكدا أن عرقلة الإجراءات تعوق في الوقت ذاته نشاط الشركات وتعوق مسيرة عملها التي تعكس قوة الاقتصاد المحلي في ذات الوقت داعيا السلطتين إلى وضع القطاع الخاص موضع الأولويات خاصة في ظل توجهات الدولة لدفع مخرجات التعليم نحو التوظيف في القطاع الخاص.

إجراءات كورونا

وقال القحطاني لم نطالب الدولة بتعويض الخسائر التي تكبدناها بقدر ما نطالب بسداد استحقاقاتنا من أجل الإيفاء بما علينا من التزامات تجاه الغير ومنها رواتب العمالة والموظفين والإيجارات للعقارات سواء منها الإدارية وسكن العاملين وغيرها الكثير من الإلتزامات التي تكاد تهوي بالشركة نتيجة توقف القطاع الحكومي عن دفع الاستحقاقات المالية الخاصة بالشركة بمسماها القديم الساري ومسماها الجديد بريورتي سيكيورتي.

ودعا متخذي القرار في الحكومة بضرورة تحريك المسؤولين بالجهات الحكومية لدعم القطاع الخاص وليس محاربته واقصاءه عن تحصيل امواله التي مرت عليها سنوات متسائلاً عن كيف يكون القطاع الخاص شريكاً في التنمية ويواجه تحديات من القطاع الحكومي ادناها عدم التزام الجهات الحكومية بسداد ما عليها من التزامات مالية؟

وحول حجم المطالبات لصالح الشركة، قال القحطاني إنها تربو على المليون دينار مطالباتنا للجهات منها استحقاقات قبل أزمة كورونا واخرى خلال الأزمة حيث لم تتأخر الشركة في توفير العمالة خلال الأزمة وكانت تقوم بسداد الرواتب للعاملين من خزانتها كما وكانت تقدم وجبات الغذاء للعاملين ومصاريف الإقامات والرسوم الصحية وغيرها وذلك دون أن تكل الشركة في توفير العمالة في ظل الظروف الصعبة وقت الأزمة.

وذكر نحن حاليا نطالب المسؤولين بالقطاع النفطي وكذلك بالحكومة بضرورة سداد استحقاقات الشركة المتأخرة والمعطلة والمجمدة حتى تتمكن الشركة من مواصلة نشاطها وأعمالها وحتى لا تدخل في نزاعات قضائية مع الغير.

استراتيجية مستقبلية

وذكر القحطاني أن الشركة لديها استحقاقات تفوق المليون دينار لدى جهات حكومية ونفطية وهي بحاجة ماسة لاستلامها لتغطية التزاماتها المالية تجاه الغير كاشفاً عن وضع خطة لتطوير اعمال الشركة للفترة القادمة بما يجعلها من أهم وأكبر الشركات في السوق حيث تعتمد الشركة خلال استراتيجيتها المستقبلية على تحقيق أهدافها التي اسست من أجلها.

واضاف القحطاني أن تطلعات وطموحات الشركة المستقبلية للمضي قدما تتطلب مساندة ودعماً من أجهزة القطاع العام من الوزارات والهيئات والمؤسسات التي تتعاقد معها الشركة مبيناً أن الشركة تطالب جهات حكومية منها وزارات سيادية بمبالغ مالية كبيرة وهي استحققات مر عليها أكثر من 3 سنوات، ولا زالت الشركة مستمرة في اعمالها ولاسيما تلبية متطلبات جميع أجهزة الدولة مما يتطلب سرعة الاستجابة بسداد استحقاقات شركات القطاع الخاص التي تحملت ملايين الدنانير من الخسائر.

