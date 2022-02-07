بين الواقع والطموح

ديوان Diwan

كل يوم أعيشه أراجع فيه نفسي، أقارن بين واقعي وبين ما أصبو إليه، سعينا الدائم لتحقيق أحلامنا وأهدافنا والوصول إلى أعلى القمم ؛ يؤدي بنا للوقوف على مفاهيم الواقع والطموح المتعلقة بأحلامنا ونمط حياتنا وجهودنا في العمل الخيري. فمهمة الإنسان في الحياة أسمى من السعي لنفسه وذاته، وأن الطموح واجب في المنهج القويم للحضارة الإنسانية، فلا يستطيع الإنسان أن يتوقف عن الحلم والطموح، ولولا الحلم والطموح والسعي وراءهما لما وصلت البشرية إلى هذا التطور،فكل فكرة تبدأ في مخيلتنا ما هي إلا أحلام تحول عزائمنا وقدراتنا بيننا وبين تحقيقها، وأن السعي المستمر والجهد الدؤوب والدعم الكبير هو السبيل.

والتعريف الحقيقي للطموح هو الوصول إلى درجة يرضى عنها الإنسان عندما يستذكر شريط حياته وانجازاته، والطموح في اللغة يعني: الأمر العالي والسامي الذي يسعى الإنسان إلى بلوغه،واصطلاحاً بأنّه: المَيل إلى تذليل التحدّيات، والعَقَبات، والمجاهدة في عمل شيء بصورة سريعة وجيّدة مع الإصرار؛ وذلك للوصول إلى المستويات العُليا والتفوُّق على النفس.

والجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين انبثقت من قيم العطاء والخير الأصيلة في وطننا الحبيب الكويت، عالمية الرؤية والطموح، تسعى لتقديم خدمة إنسانية ورعاية متميزة وشاملة لفئة كبار السن، أساسها بناء الإنسان وتطويره وتأهيله وتنمية المجتمع والارتقاء به. كانت الجمعية فكرة وطموحاً استمرت لسنوات، تتطلع للخروج عن المألوف وللتميز في تقديم الخير بأرقى الآليات والوسائل، وللإسهام في تطوير العمل الخيري والعاملين فيه، وتبلورت فكرة إنشاء الجمعية لدي في عام 2007 م اليوم الذي بدأت فيه أولى الخطوات نحو الهدف والطموح على بركة الله، فتقدمت لوزارة الشؤون بإشهار الجمعية مع كوكبة من الناشطين في العمل الخيري.

مرت هذه الجمعية من 2007، ومارست أعمالها إلى أنة تم إشهارها في عام 2014، أتممت حوالي سبع سنوات إلى أن تم إشهار هذه الجمعية بشكل رسمي من قبل وزارة الشؤون، ومن إشهارها حتى هذا التاريخ اليوم نتكلم عن مسيرة سبع سنين أخرى، فالجمعية خلال 15 عاما مرت بأكثر من مرحلة، مرحلة التأسيس والإشهار، تحديد الأهداف، واعتماد النظام الأساسي لها، هذه الأمور كلها كانت في تطلعاتي وتطلعات مجلس الإدارة في تفعيل دور هذه الجمعية، ولكن الجمعية في عدم حصولها على كل أوجه الدعم المادي من الدولة، حيث لا يوجد مقر لها تستطيع القيام بدورها وتحقيق أهدافها، والمساهمة في توفير الرعاية الشاملة لكبار السن والمساهمة في نشر الوعي بين أفراد المجتمع بالتغيرات المصاحبة للشيخوخة وكيفية التعامل معها لحفظ كرامة المسن وإشعاره بإنسانيته وتوفير الراحة والطمأنينة والأمان له تمهيدا لدمجه في المجتمع بعد تأهيله مهنيا.

هذه الجمعية من الأولى والأهمية بمكان أن يكون لها مقر دائم وكبير فيه مرافق وساحات لممارسة الأنشطة ويسهم في تحقيق الأهداف، إلا أن الجمعية مع عدم وجود هذا المقر وعدم وجود أي دعم مادي من الدولة، وبطموح أعضاء مجلس الإدارة، نهضت الجمعية بأعمالها ذاتياً،وتم تحقيق الكثير من الانجازات منها على سبيل المثال توقيع مذكرات تفاهم عدة مع جهات عدة، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع مركز الملك سلمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، ومع وزارة الصحة ومع مركز تمكين لرعاية المسنين في دولة قطر، كذلك نظمنا وحضرنا الكثير من الندوات والأنشطة والفعاليات. فالطموح دائماً أكبر من الواقع.

للجمعية طموح وتطلعات من الممكن أن تتحقق وتنجز إذا ما تم توفير الدعم الكامل لها من قبل الدولة، وكذلك المقر الذي يؤهل هذه الجمعية لتحقيق جميع أهدافها من الناحية الاجتماعية والنفسية والتأهيلية والطبية والرياضية حسب احتياجات كبار السن، كما أن تطلعاتنا في الجمعية الوصول إلى العالمية، لذلك تم تسجيل الجمعية في عضوية الاتحاد الدولي للمسنين، كما أن الجمعية حققت الكثير من الانجازات طوال جائحة كورونا ودعمت جهود الدولة ومؤسساتها المختلفة من خلال تأكيد دورها في تحقيق المفهوم الشامل للتنمية.

نتقدم بالشكر والامتنان لحكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية على إشهار الجمعية وهي الفريدة من نوعها في الكويت، حيث تعتبر أول جمعية معنية برعاية وخدمة وتأهيل كبار السن، فالدولة لم تقصر ويحدونا الأمل في إنجاز ما هو مطلوب بصورة أكبر من الدولة ومؤسساتها من جهة، ومن أفراد ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى حتى نستكمل المسيرة من خلال توافق الطموح مع الواقع.

