الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين تصدر تقريرها السنوي لعام 2021م

ديوان Diwan

تعمل الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين على التعاون والتنسيق مع الكثير من المؤسسات الحكومية والخيرية والخاصة وعدد من الشخصيات الفاعلة والناشطة في مجال العمل الاجتماعي من أفراد ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من المجموعات التطوعية لتحقيق أهدافها بالدرجة المطلوبة، وتقدم العم إبراهيم البغلي رئيس مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير لجميع أفراد ومؤسسات المجتمع المدني على تفاعلهم ودعمهم الأدبي والمعنوي الكريم الذي شرفنا وأكد حرصهم على مشاركتنا لتنفيذ برامجنا وخططنا التنموية المتعلقة برعاية وخدمة وتأهيل المسنين المستفيدين من الخدمات التي تقدمها دولة الكويت الحبيبة من خلال مؤسساتها المختلفة للمواطنين والمقيمين، الأمر الذي يسعدنا ونحن نسهم معاً بدعم عمل زملائنا وأبنائنا ومساعدتهم في ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي في دولة الكويت الحبيبة، وتهدف الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين إلى تأصيل وتعزيز العمل المجتمعي مع كبار السن بما يتفق وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، ودستورنا، وعاداتنا العربية الأصيلة.

ومنذ أن أعلنت دولة الكويت خطتها لمواجهة جائحة كورونا بتاريخ 23 فبراير 2020م، أعلنت الجمعية استعداها التام بتسخير كل إمكانياتها ووضعها تحت تصرف الجهات المعنية بالدولة والمسؤولة عن وضع وتنفيذ الآلية المناسبة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد والتعاون معها في تنفيذ البرامج والأنشطة والفعاليات لرعاية وخدمة وتأهيل المسنين وفي كل المجالات التي تتفق مع أهداف الجمعية والصالح العام للدولة.

التقرير الإداري

يشرفنا أن نوضح لكم في هذا التقرير أهم الإنجازات والأنشطة والبرامج والفعاليات التي نفذتها الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين لعام 2021م ،لتحقيق الأهداف التي من اجلها أنشئت الجمعيات الخيرية والأهلية في دولة الكويت تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه،وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

أشهرت الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين لمدة غير محدودة بموجب القرار الوزاري لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم ( 116/ أ) لسنة 2014م والصادر بتاريخ 25 / 6 / 2014م، وبناءً على نص المادة (2) من قرار إشهار الجمعية باشرت الجمعية أعمالها وبرامجها وأنشطتها بعد نشر قرار الاشهار في العدد رقم (1192) الصادر في يوم الأحد 15 رمضان 1435هـ، الموافق 13 يوليو 2014م من الجريدة الرسمية الكويت اليوم والذي تضمن ملخص النظام الأساسي، وأسماء الأعضاء المؤسسين للجمعية، وكيفية مباشرة الجمعية لأعمالها.

أهداف الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية

وتأهيل المسنين

? تقديم الدعم المادي والمعنوي لتوفير الرعاية للمسنين (رجالاً – نساءً) من كبار السن والذين يبلغون من العمر 65 عاماً فأكثر ويعانون من الشيخوخة والأولوية للمواطنين.

? تقديم الدعم المادي لتوفير الاحتياجات الصحية والنفسية والمعدات الطبية والأجهزة التعويضية والتأهيلية للمسنين بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وذويهم وأسرهم.

? نشر الوعي بين المسنين وأسرهم عن خدمات رعاية المسنين التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمؤسسات والوزارات الأخرى وتوعيتهم بقانون رعاية المسنين. والعمل على توعيه المسنين والأسر والمجتمع بسمات الشيخوخة والتطورات التي تطرأ على المسنين نتيجة الشيخوخة وكيفية المساعدة على تجاوز مشكلاتهم.

? السعي لمنح مميزات خاصة للمسنين بالمستشفيات والعيادات الخاصة من حيث إعطاؤهم تخفيضات مالية ومنحهم الأولوية في مواعيد المراجعة وإجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات الحكومية والخاصة، وتخصيص أماكن خاصة لهم في مواقف السيارات وأماكن الانتظار، والسعي لإعطائهم نفس المميزات التي تمنح للمعاقين.

? المشاركة في توفير البديل للأسر التي لديها مسن يعاني من أمراض مزمنة ولا يرغبون إيداعه في المستشفيات بتقديم الخدمات الصحية له وذلك عن طريق الاتفاق مع العيادات والمستشفيات الخاصة لعلاج هؤلاء المسنين بمنازلهم.

? المشاركة في تنظيم زيارات داخلية وخارجية للمسنين وتنفيذ الأنشطة الترفيهية والترويحية لهم وعمل برامج اجتماعيه وثقافية وحرفيه لإدماجهم في المجتمع بالتنسيق مع الجهات المعنية.

? العمل على إتمام الدور الحكومي الشامل في خدمة المسنين من خلال توفير جميع سبل الدعم لهذا الدور في سبيل إنجاحه وبما يعود بالنفع على المسنين وخدمتهم.

أهم أنشطة وإنجازات

الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين

الداعمة لجهود دولة الكويت في مواجهة جائحة كورونا

? تم تكريم العم ابراهيم البغلي رئيس مجلس الإدارة في الحفل الذي أقامته جمعية ملتقى الكويت الخيري لتكريمه بمناسبة فوزه ومبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار بجائزة وسام الكويت للاستحقاق الإنساني ( جدارة)، وتقدم جائزة وسام الكويت للاستحقاق الإنساني «جدارة» للأفراد والهيئات الذين يختارون من قبل اللجنة العليا في جمعية ملتقى الكويت الخيري، لاعتبارهم نخبة من أطياف المجتمع، ممن كان لهم دور بارز وبصمة في المجتمع الكويتي من الجانب الإنساني والخيري والتنموي، لا سيما إبان أزمة كورونا، ومنحهم لقب وسام الكويت للاستحقاق الإنساني.

? شارك الأستاذ علي حسن نائب رئيس مجلس الإدارة، ممثلاً عن الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ضيف شرف المنتدى الخليجي الذي تنظمه جمعية أبناء الخليج للأعمال الإنسانية بالتعاون مع مكتبة أقرأ واستمتع تحت شعار (مفتاح سعادة الدارين في بر الوالدين) بمناسبة اليوم العالمي للوالدين وذلك مساء يوم الثلاثاء الموافق 8 يونيو 2021م عبر البرنامج الافتراضي زووم بمشاركة عدد من الباحثين المتخصصين.

? شاركت الجمعية في الندوة العلمية الثالثة (كورونا وكبار السن بين الرعاية والإساءة ) حيث مثل الجمعية الأستاذ علي حسن نائب رئيس مجلس الإدارة للجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين، ورئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار بتقديم ورقة علمية بعنوان (جمعيات كبار السن.... نحو أدوار مسؤولة للتوعية بحقوق كبار السن وحمايتهم من تداعيات آثار جائحة كورونا) ضمن فعاليات الندوة العلمية الثالثة التي ينظمها مركز إجلال لخدمات كبار السن بالمملكة العربية السعودية، عضو الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بعنوان (كورونا وكبار السن بين الرعاية والإساءة) بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن الإساءة لكبار السن، وذلك مساء يوم الأربعاء الموافق 16 يونيو 2021م عبر البرنامج الافتراضي زووم بمشاركة عدد من الباحثين المتخصصين من الدول العربية والخليجية.

? مبرة دشتي الخيرية تكرم العم إبراهيم طاهر البغلي نظير العمل التطوعي والإنساني الذي قدمه من خلال مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار والجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين على كل الأصعدة والمستويات والذي يعتبر عملاً رائداً تفتخر به جميع الأجيال في دولة الكويت مما يستحق معه هذا التكريم هذا وتقدم البغلي إلى مبرة دشتي الخيرية بأرفع معاني التقدير وأعلى أوسمة الامتنان، لتكريمهم وتقديرهم له بمناسبة فوزه ومنحه جائزة وسام الكويت للاستحقاق الإنساني (جدارة) من قبل جمعية ملتقى الكويت الخيري.

? شارك الأستاذ علي حسن المدير العام ونائب رئيس مجلس الإدارة للجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين، ورئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار بتقديم ورشة تدريبية بعنوان (دور أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز مبدأ الشراكة الاجتماعية) ضمن فعاليات الملتقى الشبابي التطوعي الدولي 2021م في نسخته السابعة، والذي تم تنظيمه من قبل الاتحاد العربي للعمل التطوعي خلال الفترة من 4 إلى 8 أغسطس 2021م، وتم تقديم الورشة بتاريخ 8 أغسطس 2021م عبر البرنامج الافتراضي زووم بمشاركة عدد من الباحثين المتخصصين من الدول العربية والخليجية.

? مشاركة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين في ندوة وزارة الصحة بمناسبة اليوم العامي للزهايمر 2021م حيث شارك الأستاذ منصور السلامين، أمين السر العام في مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين، ضمن فعاليات الندوة العلمية الافتراضية التي تنظمها إدارة الخدمات الصحية بوزارة الصحة، بعنوان (لن ننساكم)، بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر لعام 2021م،عبر البرنامج الافتراضي زووم بمشاركة عدد من الباحثين المتخصصين يمثلون عدداً من الجهات المتخصصة في هذا المجال في دولة الكويت.

? تم تكريم العم إبراهيم طاهر البغلي من قبل مبرة دشتي الخيرية وتكرم مبرة إبراهيم طاهر البغلي وتكريم الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين كشريك نجاح للمشاريع الخيرية والإنسانية والتطوعية، واعتباره شريكاً استراتيجياً في نجاح أعمال وفعاليات وأنشطة مبرة دشتي الخيرية، وتقدم البغلي للسيد علي داود رئيس مجلس إدارة مبرة دشتي الخيرية وجميع العاملين فيها بأرفع معاني التقدير وأعلى أوسمة الامتنان، لتكريمهم وتقديرهم لعمله، ومن جانبه بين السيد بدر الشطي أمين سر مبرة دشتي الخيرية بأن العمل التطوعي والإنساني الذي قدمه العم ابراهيم البغلي من خلال مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار على كل الأصعدة والمستويات يعتبر عملاً رائداً تفتخر به جميع الأجيال في دولة الكويت مما يستحق معه هذا التكريم، هذا وأكد البغلي بأن هذا التكريم وضعنا أمام تحدي كبير ومسؤولية كبرى تجاه العمل التطوعي والإنساني والخيري، وشكل لنا حافزاً لمزيد من الجهد والعطاء لتحقيق أهدافنا في ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي في دولة الكويت الحبيبة من خلال لتعود بالنفع على كافة شرائح وأطياف المجتمع.

? الهيئة الدولية للتسامح والهيئة العالمية لتبادل المعرفة تشكر وتقدر جهود العم إبراهيم طاهر البغلي وتكرمه في احتفالية تكريم (رواد الخليج لعام 2021م ــ النواخذة) ضمن الشخصيات التي أسهمت في بناء الخليج، حيث أعرب إبراهيم طاهر البغلي رئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار والجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين، عن دواعي سروره وبالغ سعادته واعتزازه بمناسبة تكريمه من قبل الهيئة الدولية للتسامح والهيئة العالمية لتبادل المعرفة تقديراً لجهوده في مجال العمل الإنساني والاجتماعي والتطوعي والخيري في احتفالية تكريم (رواد الخليج لعام 2021م ــ النواخذة) من ضمن كوكبة ونخبة من الرجالات والأبناء والشخصيات التي أسهمت في بناء الخليج في شتى المجالات، وذلك في الحفل الذي تم تنظيمه في مملكة البحرين في شهر أكتوبر 2021م.

? مشاركة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين في الندوة العلمية بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن لعام 2021م والتي نظمها مركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان) في دولة قطر بالتنسيق مع الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين في دولة الكويت، وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم والتعاون الثنائي المشترك المبرمة في 18 ديسمبر 2019م. بين مركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان) في دولة قطر، والجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين في دولة الكويت، وبمناسبة اليوم العالمي لكبار السن لعام 2021م، تم تنظيم ندوة علمية توعوية بعنوان فرص سوق العمل في الاستفادة من خبرات كبار السن، وذلك بالبث المباشر الافتراضي على برنامج (Microsoft Teams)، برعاية مشتركة بين سعادة الأستاذ أحمد بن محمد الكواري الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والعم الفاضل إبراهيم طاهر البغلي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لرعاية وتأهيل المسنين، وبحضور عدد من أفراد ومؤسسات المجتمع المدني من المهتمين بالقضايا المتعلقة برعاية وخدمة وتأهيل وتمكين المسنين، يتقدمهم السيد خالد بن عبد الله حسين القائم بأعمال المدير التنفيذي في مركز إحسان، والسيد علي حسن نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لرعاية وتأهيل المسنين، حيث ألقى كل منهما كلمة في بداية الندوة أكدا من خلالها على أهمية العمل المشترك والاستمرارية في السعي لوضع خطة استراتيجية واضحة المعالم لخدمة ورعاية وتأهيل وتمكين كبار السن وفقاً لأسس المسؤولية المجتمعية بدرجة تساعدهم في تحقيق التكيف الاجتماعي والتوافق النفسي والاندماج الطبيعي والمشاركة في التنمية الاجتماعية، مع أهمية مراعاة بعض الأبعاد والركائز عند التعامل مع قضايا المسنين، وشارك في الندوة التي قام بإدارة الحوار فيها الإعلامي المتميز خالد النعمة،عدد من الباحثين المختصين من دولة الكويت ودولة قطر في تقديم أوراق عمل اشتملت على العديد من المحاور المتعلقة برعاية وخدمة وتأهيل وتمكين كبار السن والاستفادة من خبراتهم وإيجاد فرص في سوق العمل للاستفادة من تجاربهم الحياتية والمهنية المختلفة، حيث تم بيان نظرة المجتمع حول عمل كبار السن من قبل د. مصطفى حيات ود. بدر الدمخي، وبيان دور مركز إحسان في تمكين كبار السن للاستمرار على العطاء للأستاذة شيمـــاء الكواري وتم استعراض تجربة دولة الكويت في الاستفادة من خبرات كبار السن من قبل الأستاذ منصور السلامين، وتم تقديم مسيرة عطاء ــــ تجربة واقعية، للدكتور سيف بن علي الحجري.

الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين تكرم الفرق التطوعية التي نفذت الفعاليات المختلفة طوال جائحة كورونا في عام 2020م وعام 2021م برعاية العم إبراهيم البغلي ود. سهام القبندي.

