الأنصاري لـ «النهار»: الثقافة في مجتمعنا العربي تحتاج إلى جدار صلب من الدعم الرسمي والمجتمع المدني 

ديوان Diwan

يعد د. عيسى الأنصاري الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، أحد رواد الثقافة بالعالم العربي لذلك التقته «النهار» أثناء زيارته القصيرة لمصر على هامش حضوره لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الـ53، وأجرت معه هذا الحوار الثري الذي تحدث خلاله عن أهم المستجدات الثقافية التي تواجه مجتمعاتنا العربية، ودور المثقف فى العالم العربي، والمشاكل التى تواجهه، وما هى المواقف الحاسمة التي يجب أن يتخذها المثقفون العرب تجاه الهجمة الشرسة التي يتعرض لها العقل والتنوير في منطقتنا العربية بسبب الغزو الثقافي الخارجي، كما تحدثنا عن الشباب العربي وهل يقرأ كما ينبغى، وكيفية الوصول لعقله وأفكاره بما يتوافق مع الأدوات المستحدثة، وهل آن الأوان لضرورة وجود مشروع ثقافي عربي مشترك، وما هو التصور له؟

«الأنصاري» أكد من جانبه أن المثقف العربي الآن مهموم بالنزاعات الإقليمية والأزمات الاقتصادية وثقافة التغريب والعولمة، فى حين أن الثقافة تحتاج إلى جدار صلب ودعم حتى يستعيد المواطن العربي ثقته في ثقافته، مشيرًا إلى أن الكويت كانت ومازالت لها دور متميز في المنطقة لخلق ودعم اتفاقيات ثقافية عربية تهتم بقراءة الواقع الثقافي وتترصد المشكلات وتقدم الحلول.

وأوضح في حواره معنا أن العامل المشترك بيننا كدول عربية هو الثقافة فهي ما يوحدنا قد نختلف سياسيا واقتصاديا لكن الثقافة تبقى دائما قوة الدعم الناعمة والعامل المشترك الذي يربط الدول العربية بعضها البعض.. وإلى نص الحوار.

بواكير الثقافة

في البداية كيف ترى أحوال الثقافة في الوطن العربي وما هي المشاكل التي تواجه المثقف العربي؟

قبل أن أبدأ الحديث أريد أن ألقي نظرة عامة على بواكير الحركة الثقافة في وطننا العربي وتاريخها، حيث بدأت مع ذهاب عدد من طلبة العلم المستنيرين للغرب وعلى رأس هؤلاء كان رفاعة الطهطاوي الذي أدخل الترجمة إلى مصر العزيزة وكان له السبق في كثير من العلوم المتعلقة بشتى المجالات الأدبية وكذلك البعثات المبكرة في العهد الملكي في القاهرة وغيرها من العواصم وذهاب اغلب المثقفين لعاصمة التنوير باريس وتأثرنا بعد ذلك بهم في العالم العربي وكان هؤلاء هم حملة بواكير الثقافة العربية، ثم صادف في وقت لاحق وجود طبقة مثقفة في العواصم العربية أعني بهذه العواصم (القاهرة وبيروت ودمشق) خلال فترة الثلاثينيات والأربعينيات أضف إلى بواكير الثقافة العربية الجموع التي أتت مشكورة ومقدر جهودهم من مصر وفلسطين وبيروت ودمشق وبغداد ونشرت عن طريق التعليم الثقافة في الخليج وأسهمت في خلق بيئة تعليمية، وقد قدمت مصر بلا حدود جموع المدرسين وتحملت نفقاتهم وأسهمت في تحديث المناهج وهيكلة التعليم في الخليج .. فنحن نعتبر ان بواكير الثقافة العربية أتت إلينا من خلال المعلمين العرب وعلى رأسهم المصريون والشوام، وخلال فتره الخمسينيات في الكويت وهي الفترة التي شهدت نهضة الخليج الاقتصادية كان هناك كثير من الطلبة والطالبات يذهبون او يبعثون لمصر ولبنان للدراسة، ومع انتشار المد القومي في مصر وسوريا وتأثر بقية الدول في العالم العربي أصبحت ثقافتنا وتعليمنا واحداً وجمع الوطن العربي ثوابت أهمها كرهنا للعدو الصهيوني فأصبح عندنا مشروع مشترك ثقافي عربي، بعد ذلك تجاوزت البعثات الخارجية العالم العربي واتجهت لأوروبا وأميركا مما خلق موجات من الحداثة والتجديد بجانب الأصالة الثقافية

وأصبح المثقف العربي أمام خيارين خيار الاغتراب الثقافي وخيار الأصالة والمثقف الفطن هو الذي يأخذ خير الثقافة العربية وخير الثقافة الغربية فلا يتصدى كرها للثقافة الغربية ولا ينزع عنه ثوب الثقافي بل يأخذ من الاثنين خيرهما .

ونحن في عام 2022 لم يعد العالم معسكراً شرقياً ومعسكراً غربياً بل أصبحت العولمة هي المسيطرة او المهيمنة و أصبح المثقف العربي مهموماً بالنزاعات الإقليمية والأزمات الاقتصادية وثقافة التغريب والعولمة، وأصبحت الثقافة كما نقول تحتاج إلى جدار صلب، وتحتاج إلى دعم حتى يعيد المواطن العربي ثقته في ثقافته فنحن مع الاعتزاز بثقافتنا ولكننا ضد الجمود ونحن مع الانفتاح على الآخر لكن ضد الاغتراب الثقافي.

وأعتقد أن اكبر مشكلة تواجه المثقفين العرب هي التوازن ، فالمثقف العربي عليه أن يوجه العقول والمشهد الثقافي بين الاعتزاز بالجذور الثقافية وتجنب الاغتراب و لا يتصدى كرها للثقافة الغربية كما ذكرت من قبل بل يتعامل ويتفاعل معها ايجابيا.

د. عيسى الأنصاري صاحب تجربه فريدة عربية أصيلة ولكنه تلقى تعليما فى الغرب فقد حصلت على الماجستير من جامعة ميشجان بأميركا (Michigan) والدكتوراه من جامعة ساسكس (Sussex) بانجلترا كيف حققت التوازن بين الأصالة والانفتاح على الحداثة؟

نحن من الجيل المحظوظ وقد عشنا فترة ذهبية في الغرب قبل أحداث 11 سبتمبر لم يكن الغرب عموما ينظر نظرة سيئة للعرب، بل بالعكس كان يقدرنا كعرب ويعرف أن مجتمعاتنا هي مهد وملتقى الأديان ومهد الحضارات لذلك كانوا يتعاونون معنا ويساعدوننا في تلقي العلم، والان توجد موجه من الحذر من العرب والحذر من الثقافة العربية الإسلامية ومحاولة إلصاق التطرف بثقافتنا ونحن نشارك في نبذ التطرف والارهاب.

مفاهيم مغلوطة

وما هو دور المثقفين العرب في تصحيح هذه الصورة المغلوطة؟

اعتقد أن الدور المهم هنا يكون من خلال الإصدارات الثقافية وتشجيع الترجمة، والكويت بالفعل تصدر عدداً من المطبوعات المترجمة منها (عالم المعرفة والمسرح العالمي وإبداعات عالمية والثقافة العالمية).

فعندما نصدر أعمالنا للآخر مترجمة ونترجم أعمالهم كذلك فهي لغة تفاهم فضلا عن الدبلوماسية الثقافية وهي القوى الناعمة والتي تعتمد على المهرجانات الدولية والحفلات والفرق الفلكلورية فعندما تشارك هذه الفرق حاملة ثقافة وتراث البلدان العربية لعواصم أوروبا وبقية العواصم يكون الفن لغة موحدة تقرب الفهم المشترك مع الآخر، فضلًا عن دور المكاتب الثقافية في العالم وأنا هنا أتحدث عن الكويت فهي تهتم بالجانب الثقافي بشكل كبير وتحرص على أن تعرف العالم الغربي بثقافتها، فالمكاتب الثقافية الكويتية فى أميركا وأوروبا تقوم بدور كبير وكان لها تجربة رائدة خلال الغزو العراقي للكويت حيث قامت بشرح القضية الكويتية وقامت بمجهود ضخم.

خلاصة الكلام أن الترجمة والدبلوماسية الثقافية والتبادل الثقافي والمكاتب الثقافية لها دور كبير في توضيح الصورة الحقيقية للعرب وللإسلام، اضف إلى ذلك دور الإعلام حيث يجب أن يكون هناك إصدارات شهرية تصدر في الغرب بلغته تعبر عن ثقافتنا .

مشروع ثقافي موحد

هل نحن في حاجة لمشروع ثقافي موحد يضم بلدان الوطن العربي؟

لاشك في ذلك، منذ أيام كان هناك اجتماع لوزراء الثقافة العرب وناقشوا تجديد خطة الثقافة العربية الموحدة وكلفت دولة الكويت من خلال منظمة (الألكسو) بخلق اتفاقيات ثقافية عربية تهتم بقراءة الواقع وتترصد المشكلات وتقدم الحلول»، فالعامل المشترك بيننا كدول عربية هو الثقافة فهي من توحدنا قد نختلف سياسيا واقتصاديا لكن الثقافة ستبقى قوة الدعم الناعمة والعامل المشرك الذي يجمع الدول العربية وكلنا ندعم لغتنا العربية ونحمي تراثنا وصناعتنا وهويتنا، والكويت أسهمت بنصيب وافر في دعم الثقافة العربية طوال السنوات الماضية من خلال إصداراتها المتنوعة ومن أبرزها «مجلة العربي».

المثقفون العرب

هل المثقف العربي له دور في صد الهجمات الشرسة التي يتعرض لها المواطن العربي ممثلة في الغزو الثقافي الخارجي الذي يحاول طمس هويته؟

اعتقد أن الأمة العربية الآن تعيش صراعاً كبيراً والله قد حمى مصر ودول الخليج وغيرها من الدول من شر الفتن ولكن هناك دول عربية أخرى لم تنجُ والمفكر العربي لا يمكن أن يفصل بينه وبين الأزمات لأن المفكر يتأثر من معاناة وطنه ولن يستطيع أن يقوم بدوره كما يجب كُل ما يستطيع أن يفعله هو التعايش مع مجتمعه واستخدام الأدب والثقافة في خدمة وطنه وقضاياه الملحة.

الشباب الأمل

وكيف نشجع الشباب على القراءة في ظل عوامل جذب أخرى يتعرض لها وتؤثر فيه بسهولة ولا يبذل فيها أي مجهود؟

أعتقد أن الشاب قد يرغب في متابعه الأفلام الحديثة والسينما لذلك نستطيع أن نتعامل معه باللغة التي يفهمها ونستخدم نفس أدواته فبدلا من تقديم أعمال أجنبية له طوال الوقت يمكن أن نقدم له أشهر الروايات العربية وأهمها في نفس القالب الذي يهتم به لكي نستطيع أن نصل إليه بالطريقة التي يفهمها.

فما المانع أن يكون لدينا مسرح خاص لا يترجم الأعمال العالمية بل يقدم أعمالنا نحن وأشهر رواياتنا ولدينا عمالقة في كتابه المسرح.

علينا أن نبحث عن الشباب نخرج له في تجمعاته والأماكن المفتوحة التي يرتادها نختار قضايا عربية تهتم بالطفولة والمرأة والإنسان العربي لنقدمها له من خلال مشاهد تمثيلية، وعلينا أن نفهم عقلية الشباب ولا نحمله فوق طاقته ونعي انه يكره الجمود وكلما كانت أدوات صناعة الثقافة جاذبة وحديثة استملنا الشباب العربي إلى ثقافتنا التي نعتز بها، أيضًا يمكن أن نضع محتوى رقمياً لأهم المطبوعات لدينا لتكون في متناول يد الشباب الذي يمكن ان يستمتع بالقراءة عن طريق تطبيق يقرأه بسهولة وهو في بيته أو في طريقه لجامعته، بغير هذه الطريقة سنفقد التواصل مع شبابنا العربي وستزيد الفجوة بيننا وسيستمر الحاجز التوجيهي والعزلة والذي سيجعل الشاب لا يستمع إلينا، ولذلك لابد ان نخاطبه بلغة يفهمها لغة جاذبة بها حيوية تناسب سنه وعقليته.

القطاع الخاص

الكويت مجتمع شبابي ما يقرب من 70% منه شباب ما هو دور المجلس الوطني للثقافة والآداب والفنون في تنمية قدرات ووعي الشباب؟

لا يمكن لمؤسسة واحدة أو مكان واحد أن يغطي كل هذا العدد من الشباب لذلك أتقدم بالشكر الجزيل للديوان الأميري وللجمعيات الثقافية النسائية وجامعة الكويت والجامعات الخاصة والروابط التي تتبع المكتبات الحكومية.

والخاصة وأصحاب المتاحف الخاصة ولولا هذه الجهود المشتركة ما استطاع المجلس الوطني ان يقدم خدماته للشباب نحن نقدم جزءاً ولدينا مراسم خاصة بنا نملك إصدارات ودوريات ومراكز طفولة ومسارح لكن لا يمكن ان تغطي هذا الكم الكبير من الشباب الكويتي ونحن سعداء لأن لدينا مركز جابر الثقافي ومركز عبد الله السالم وهما من القطاع الخاص وهذا اعتزاز من الدولة بإدارة المؤسسات الثقافية الخاصة ومساهمتهما في الحركة الثقافية في الكويت وهو قطاع خاص تشرف عليه الدولة من خلال الديوان الأميرى وهذا يدل على ان العقلية الرسمية الكويتية تؤمن بالمشاركة للنهوض بالمجتمع الثقافي، فقد أعطت جزء للمؤسسات الرسمية الحكومية وأعطت جزءاً للمجتمع المدني وللقطاع الخاص.

عملت في مصر خلال فترة حرجة وكنت رئيس المكتب الثقافي في عام 2011 مع أحداث 25 يناير ولكنك لم تستمر سوى عامين في المنصب الدبلوماسي لماذا فضلت الرجوع للحياة الأكاديمية؟

بالفعل عملت في مصر منذ عام 2010 وحتى أغسطس 2012 واعتذرت عن منصبي قبل انتهاء مدة انتدابي بعامين وخلال 2011 كان عدد الطلبة كبيراً جدا وكانت فترة صعبة وكان دور المكتب الثقافي مهماً ونجحنا الحمد الله وقد شعرت اني قمت بواجبي على أكمل وجه فلم أقصر أو أتراجع خلال الأزمة وبعد ان استقر الوضع وعادت الحياة الطبيعية في مصر والتزم الطلبة في الدراسة فضلت أن أعود لطلبتي في جامعة الكويت، واستفدت كثيرا خلال فترة وجودي في مصر وأصبح عندي علاقات طيبه بالجامعات المصرية والمؤسسات الثقافية والمكاتب العربية الثقافية وكانت فترة مهمة ومميزة في حياتي.

وكيف ترى العلاقات الثقافية بين مصر والكويت؟

هناك عمق ثقافي كبير ولدينا مهرجانات وأنشطة ثقافية متبادلة مع مصر لدينا تعاون مشترك ولدينا أقلام مصرية رائعة تكتب في مجلة العربي وفي مجلة عالم الفكر والمعرفة ويعملون في الترجمة ولدينا تعاون كبير مع الجهات الرسمية في مصر على مستوى الثقافة، والعلاقات الثقافية المصرية الكويتية نموذج نفخر به ونقدمه نموذجاً ثقافياً يحتذي للعالم العربي ولبقية الدول.

