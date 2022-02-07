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الشيخ فهد السالم الصباح عمل في مجالات كثيرة كدائرة الأشغال العامة والصحة العامة وادارة البريد والبرق والهاتف، والاشراف على مجلس التعمير والانشاء تحت قيادة الشيخ عبدالله السالم الصباح، الشيخ فهد لم يأخذ حقه كاملاً بالتعريف به وبأعماله وانجازاته خلال فترة حياته أو حتى بعد وفاته، بل أن الكثير من الكويتيين وغيرهم يجوبون شارع فهد السالم وسط العاصمة جيئة وذهاباً، دون أن يدور بخلدهم سؤال واحد هو: من هو فهد السالم الذي سُمي هذا الشارع الرئيسي المهم باسمه، وأنا بالسطور التالية أقدم تاريخا مختصراً لمسيرته.

الشيخ فهد السالم الصباح، هو الشيخ فهد ابن الشيخ سالم ابن الشيخ مبارك بن صباح الثاني المعروف بمبارك الصباح أو مبارك الكبير.

والشيخ فهد هو حفيد الشيخ مبارك الصباح أمير الكويت السابع (1896-1915). وابن الشيخ سالم مبارك الصباح أمير الكويت التاسع (1917-1921)، والشيخ فهد هو شقيق الشيخ عبدالله السالم الصباح أمير الكويت الحادي عشر (1950-1965)، وهو كذلك شقيق الشيخ صباح السالم الصباح، أمير الكويت الثاني عشر (1965-1977).

تزوج الشيخ فهد الصباح في السابع عشر من مايو سنة 1943، من سيدة كريمة من أصل كريم هي الشيخة بدرية سعود الصباح، وأمها هي الشيخة مريم بنت مبارك الصباح.

كانت ثمرة هذا الزواج ثلاثة أولاد هم الشيوخ: علي، سالم، مبارك أبناء الشيخ فهد السالم الصباح، ومن البنات خمس هن: الشيخات لولوه، فاطمة، آمنة، إيمان، هدى وهم جميعاً يحملون شهادات عليا كل في مجال دراسته وتخصصه.

كان الشيخ فهد رجلاً عصريا سابقا لوقته وزمانه، يؤمن بحق المرأة في الحياة الكريمة ويؤمن بحقها في العمل جنباً الى جنب مع أخيها الرجل، في الوقت الذي كان يعتبر بصوت المرأة عورة وظهورها أمام الناس عملاً لا يمكن التساهل فيه، وحتى اسمها (ناهيك عن صورتها) كان يعتبر سراً من الأسرار العائلية الذي لا يجوز البوح به، في هذه الفترة وفي هذا الزمن كان الشيخ فهد السالم قد سمح بكل طيب خاطر لزوجته الشيخة بدرية سعود الصباح بقيادة سيارة وذلك في سنة 1947، وكانت بذلك أول فتاة كويتية تقود سيارة؟!

وفي الوقت الذي كانت فيه المرأة الكويتية أسيرة البيت والعادات والتقاليد من جهة، وأسيرة «العباءة والبوشية والبرقع» من جهة أخرى، كانت الشيخة بدرية قد سافرت إلى الولايات المتحدة بمبادرة وتشجيع من زوجها الشيخ فهد السالم ورغبة صادقة قوية منها في خدمة وطنها ومواطنيها في مجال الطب والصحة العامة وإدارة المستشفيات.

بدأت الشيخة بدرية الصباح الخطوة العملية الأولى في طريق الخدمة العامة، وبطلب من الشيخة بدرية وموافقة ايجابية من الشيخ فهد، سافرت شيختنا الى الولايات المتحدة ومكثت هناك ثمانية أشهر بغرض التدرب والتعلم ومشاهدة كل ما هو جديد ومفيد يساعدها على أداء عملها عند عودتها الى الكويت.

ولد الشيخ فهد السالم الصباح بالكويت سنة 1906 (وفي بعض المصادر سنة 1906) تلقى تعليمه الابتدائي في المدرسة الأحمدية، وكباقي التلاميذ في هذه المرحلة درس مبادئ الفقه والعقيدة والنحو والصرف والجغرافيا.

وفي زيارة سياحية للشيخ فهد الى البصرة بالعراق، قابل ثلاثة من أفراد العائلة الحاكمة في البحرين هم الشيوخ: خليفة وسلمان ودعيج أبناء الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، سألهم عن سبب وجودهم بالبصرة، أجابوه بأنهم يدرسون وبعد انتهاء دراستهم سوف يواصلون الدراسة في كل من بغداد وبيروت. ولما عاد الشيخ فهد من البصرة الى الكويت استأذن أخاه الأكبر الشيخ عبدالله السالم الصباح وكان ولياً للعهد في ذلك الوقت، وهذا استأذن بدوره أمير البلاد الشيخ أحمد الجابر الصباح للسماح للشيخ فهد بالسفر إلى البصرة للدراسة وتحصيل العلم، فأذن له الأمير بالسفر، دخل الشيخ فهد المدرسة الرحمانية بالبصرة، ومكث فيها فترة ينهل من العلم والمعرفة ويكتسب الخبرة وهو في مقتبل العمر، وعاد بعد ذلك الى الكويت.

وفي بداية سنة 1924 أرسلت دائرة معارف الكويت أول بعثة طلابية للدراسة في خارج البلاد، هذه البعثة اتجهت الى بغداد عاصمة العراق، وكانت مكونة من سبعة طلاب هم خريجو المدرستين المباركية والأحمدية، وهما المدرستان الوحيدتان في الكويت في ذلك الوقت.

فانتسبوا الى الكلية الأعظمية في بغداد، والذي كان يشرف على التعليم فيها الأستاذ العلامة الشيخ نعمان الأعظمي، وكان أفراد هذه البعثة هم: الشيخ فهد السالم الصباح، محمود العبدالرزاق الدوسري، أحمد بن عمر العلي، عبدالكريم بن محمد العلي، عبدالله العبداللطيف العبدالجليل، سليمان العنيزي، خالد بن سليمان العدساني.

وبعد اتمام الدراسة في الكلية الأعظمية، قرر الشيخ فهد الاستمرار في الدراسة، فدخل الجامعة الأميركية في بيروت، وأمضى فيها أربع سنوات في عام 1932-1936، أي الأربع السنوات اللازمة للحصول على شهادة البكالريوس، وكان الشيخ فهد من الكويتيين القلائل في ذلك الوقت ممن يجيدون التكلم والمخاطبة باللغة الانكليزية.

ومما يجدر ذكره هنا أن مؤرخنا الكويتي الأول الشيخ عبدالعزيز الرشيد، الذي لم يترك شاردة ولا واردة في الكويت إلا ذكرها وسجلها في كتابه القيم «تاريخ الكويت» الذي أصدره سنة 1925 حيث سجل الشيخ عبدالعزيز الرشيد إشارة تاريخية عطرة في سيرة الشيخ فهد سالم الصباح في كتابه المذكور قائلاً «الشاب النبيه فهد بن سالم آل الصباح هو شاب ذكي تلقى مبادئ الفقه والعقيدة والنحو والصرف والجغرافيا وغيرها في المدرسة الأحمدية بالكويت، يعجبني من هذا الشاب طموح نفسه للرحلة في طلب العلم الى البلاد القصية، فعسى الله أن يحقق أمنيته، فالشوق وحده يكفي لتذليل الصعاب، فكيف إذا انضم إليه استعداد وذكاء؟

إن هذه شهادة صدق وحق من شيخنا الجليل عبدالعزيز الرشيد، في حق شيخنا الرشيد فهد السالم الصباح فهل بعد ذلك من شهادة؟!

وفي سنة 1950 قام الشيخ عبدالله السالم الصباح أمير البلاد باصدار مرسوم بتعيين الشيخ فهد السالم الصباح رئيساً لدائرة البلدية ودائرة الصحة العامة، والمعروف أن هاتين الادارتين كانتا تحت رئاسة الشيخ عبدالله السالم نفسه.

في سنة 1951 أصدر الشيخ عبدالله السالم الصباح حاكم الكويت أمراً أميرياً بتعيين الشيخ فهد السالم رئيساً لدائرة الصحة العامة.

وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية عندما بدأت تدفق النفط الكويتي الى أسواق العالم، وفي يوم الثلاثاء الثامن عشر من أكتوبر سنة 1949، قام الشيخ أحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، بافتتاح مستشفى كبير بمنطقة الشرق، تحت اسم «المستشفى الأميري»، وذلك بحضور عدد كبير من كبار رجالات البلاد، وتم تقديم جميع الخدمات الصحية والطبية منذ ذلك الوقت، وبعد مرور فترة من الخدمة قررت حكومة الكويت انشاء مستشفى جديد يكون رديفاً للمستشفى الأميري الذي لم يعد قادراً على تقديم خدماته نظراً لزيادة عدد الوافدين الى البلاد بغرض العمل والاقامة زيادة كبيرة لم تكن في الحسبان. اجتمع مجلس الانشاء برئاسة الشيخ فهد السالم الصباح في السابع والعشرين من أبريل سنة 1955 ووافق على انشاء هذا المستشفى الجديد، والذي عرف فيما بعد «بمستشفى الصباح».

تأسست دائرة الأشغال العامة سنة 1952 برئاسة الشيخ فهد السالم الصباح، كان من أهم أعمالها واختصاصها بناء وتشييد المباني التي تحتاجها الحكومة لمختلف الأغراض والاحتياجات، ومن الطبيعي والمنطقي أن تتواجد اولاً الأراضي التي سوف ينشأ عليها هذا المبنى أو ذلك، وكان هذا من اختصاصات البلدية، ولمزيد من التنسيق والانسجام في العمل، وتم وضع دائرة البلدية ودائرة الاشغال تحت رئاسة الشيخ فهد السالم، فكان من باكورة التنسيق بين الدائرتين بناء مدرسة ثانوية الشويخ والذي أصبح الآن جزءاً من جامعة الكويت، والكلية الصناعية التي أصبحت بدورها اليوم كلية التكنولوجيا.

ثم تم تعيين الشيخ فهد رئيساً لدائرة البريد والبرق في عهد رئاسة الشيخ فهد السالم الصباح لدائرة البريد والبرق سنة 1958 دخلت إمارة الكويت وادارة البريد والبرق فيها مرحلة مهمة وحيوية من تاريخهما معاً حيث إن هذه السنة هي السنة التي تسلمت فيها حكومة الكويت كل شؤون ومسؤوليات ادارة البريد والبرق داخل حدود امارة الكويت من الوكالة البريطانية التي كانت تقوم مقام الحكومة في هذا الشأن، وتزامن هذا الخبر السار مع افتتاح المكتب الرئيس للبريد العام بشارع الجهراء، أكبر شوارع الكويت التجارية وسط العاصمة الكويت، وتشاء الأقدار أن يرحل عن دنيانا رئيس دائرة البريد والبرق الشيخ فهد السالم الصباح، ويسمى الشارع الذي كان يحمل اسم «الجهراء» باسم «شارع فهد السالم».

في شهر يونيو سنة 1959 خرج الشيخ فهد السالم الصباح في رحلة بحرية ترفيهية في يخته الخاص، بصحبة زوجته الشيخة بدرية الصباح وبعض الخدم والمرافقين الى الخيران، ولكن هذه الرحلة التي لم يخطط لها من قبل، قادتهم وهم يدرون أو لا يدرون الى الرياض والدوحة والمنامة.. كما سنرى، وتروي الشيخة بدرية أحداث هذه الرحلة في لقاء صحافي فتقول: بعد أن وصلنا إلى الخيران، واصلنا الابحار الى مدينة الدمام للتزود بالماء والوقود، ورسى اليخت على رصيف الميناء لأخذ قسط من الراحة، وفي هذه الأثناء علم بوجودنا سعود بن جلوي أمير المنطقة الشرقية واستضاف الشيخ فهد ومن معه الى وليمة عشاء، ومكثنا معهم ثلاثة أيام، وهنا وصل خبر وجود الشيخ فهد في الدمام الى أسماع الملك سعود بن عبدالعزيز ملك المملكة في ذلك الوقت فدعا الشيخ فهد لزيارته في الرياض عاصمة المملكة.

استقل الشيخ فهد وزوجته طائرة من مطار الظهران الى مطار الرياض، استقبلهم بالمطار عدد من الأمراء ورجال الحاشية، وتوجهوا بالسيارات الى قصر الملك، وأعدوا لهم وجبة عشاء في ذلك المساء.

من الرياض سافر الشيخ فهد ومرافقوه الى الدوحة عاصمة امارة قطر، على طائرة ملكية وضعها الملك سعود تحت تصرفه، وعند الوصول استقبل من قبل أمير البلاد وأفراد عائلته، وبقي الشيخ فهد ثلاثة أيام ضيفاً عزيزاً على أمير قطر، وأثناء وجود الشيخ فهد في قطر وصلته برقية من الشيخ سلمان آل خليفة أمير البحرين يدعوه فيها لزيارة البحرين.

ركب الشيخ فهد ومرافقوه طائرة تابعة للخطوط الجوية اللبنانية أقلتهم من الدوحة الى مطار البحرين، وهنا أيضاً كان الاستقبال حاراً وأخوياً.

مكث الشيخ فهد أربعة أيام في ضيافة آل خليفة أمراء البحرين.

وبعد هذه الزيارة ركب الشيخ فهد اليخت مبحراً صوب الدمام، والتي وصلها في الساعات الأولى للفجر، ونزل الدمام وصادف ذلك اليوم يوم عيد الأضحى، والذي كما هو معروف يوم فرح وسرور، ولكن هذا اليوم لم يكن كذلك للشيخ فهد السالم ولا لأهله ومحبيه، فبعد تناول وجبة الغداء في البيت الذي كان يسكن فيه، استعد لرحلة العودة الى حضن الأم الكبرى.. الأم الرؤوم.. حضن الكويت. في أثناء هذا الاستعداد داهمته سكتة قلبية قاضية لم تدع فرصة للطبيب أن يعمل شيئاً سوى أن يؤكد وفاة الشيخ فهد السالم. وفي نفس الوقت وعلى جناح السرعة طارت الزوجة المكلومة المصدومة على متن طائرة خاصة الى الوطن الحبيب، وأبلغت العائلة الكبيرة من آل الصباح وعلى رأسهم أمير البلاد، والشعب الكويتي بالخبر المفجع، خبر وفاة الشيخ فهد السالم المبارك الصباح يوم السادس عشر من يونيو سنة 1959 ميلادية، والموافق العاشر من ذي الحجة سنة 1380 هجرية وكان يصادف يوم عيد الاضحى، وكان له من العمر حوالي خمسين عاماً. أعلنت الكويت الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام، أغلقت فيها دور السينما بالبلاد، وهكذا يمضي بنا قطار العمر، وتمضي بنا الأيام سواءً رضينا عنها وفيها، أم لم نكن راضين فيها ولا راضين عنها، فرضانا عنها وسخطنا عليها.. لم يكن في يوم من الأيام يؤخذ في حساباتها.. ولكن الحقيقة التي لا مكان لانكارها هي أن الموت آت لا ريب فيه.. ونحن إن لم ننزل من قطار العمر بهذه المحطة.. فربما ننزل في الثانية.. وإن لم ننزل في الثانية.. فربما في الثالثة.. وإن طال السفر بالقطار.. فلا شك إننا سوف ننزل في المحطة الأخيرة.. حيث إنها نهاية الخط.. وليكن في علم الجميع أن هذا القطار سوف لا يعود أدراجة خالياً.. بل هناك جمع آخر من الركاب كل ينتظر أن ينزل في محطته المختارة.. المحطة التي سوف يبيت فيها.

