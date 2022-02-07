زينة: دور عمري في «التاريخ السري لكوثر»

ديوان Diwan

استأنف أبطال فيلم «التاريخ السري لكوثر»، التصوير مطلع يناير الماضي بعد فترة طويلة من التوقف، وهو من بطولة ليلى علوي وزينة. وتحدثت زينة عن دورها في الفيلم، بقولها: «فخورة بمشاركتي في فيلم التاريخ السري لكوثر، والذي أقدم خلاله شخصية جديدة ومختلفة عن كل ما قدمته من قبل، وأعتبره دور عمري، وأتمنى أن يحقق الفيلم نجاحاً جماهيرياً كبيراً وقت عرضه، لأنه يتناول أحداث مهمة ويكشف العديد من الكواليس التي تحتاج للتوثيق».

وتدور أحداث فيلم «التاريخ السري لكوثر» في الفترة ما بين ثورة 25 يناير إلى ثورة 30 يونيو، ويتناول الصراع الذي كان يدور وقتها بين العديد من الأحزاب للسيطرة على الحكم.

وفيلم «التاريخ السري لكوثر» من بطولة ليلى علوي، زينة، أحمد حاتم، فراس سعيد، محسن محيي الدين، عبدالرحيم حسن، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.

