سعاد عبد الله تواجه ألغاز الماضي في الدراما النفسية «سيدة العتمة»

ديوان Diwan

تخوض الممثلة القديرة سعاد عبد الله تجربة درامية من نوع مختلف وذلك من خلال الدراما الاجتماعية النفسية المعاصرة «سيدة العتمة» في ثماني حلقات، من كتابة منى الشمري وإخراج عيسى ذياب التي تعرض حاليا على «شاهد VIP». ينتمي العمل إلى الدراما النفسيّة التي تدور في أجواء من الغموض والإثارة والتشويق، ويجمع كوكبة من الممثلين الشباب والمخضرمين منهم باسم عبد الأمير، سعود بو شهري، روان المهدي، صمود المؤمن، عبد العزيز صفر، رانيا شهاب، زينب أحمد، ابراهيم العشري، عبدالله فريد، الزين بوراشد وآخرين.

ترصد الحكاية حياة امرأة تقسم ثروتها بين ولديها، وتحرم ابنتها الصغرى من أي شيء، إلاّ من لغز عليها أن تفكه، وهي الشابة التي تعاني مرض ثنائي القطب. وتدور القصة بعدها حول سر يكشف مفاجآت تربط الخطوط والشخصيات والأحداث ببعضها البعض.

ترى الكاتبة منى الشمري أن «على الكاتب التنويع في المواضيع التي يطرحها، لاسيما أن الجمهور بات يبحث عن متابعة أعمال بعيدة عن النمطية». وتوصف العمل بأنه «دراما تناقش عدة أمراض نفسية، ولدينا شخصية نرجسية عانت عقدة الاضطهاد في الطفولة، وسببت لها مشاكل في كبرها». وتردف بالقول إن «العمل يحمل رسالة أن المرض النفسي يمكن السيطرة عليه كأي مرض جسدي بالعلاج، في حلقات مليئة بالدلالات الفلسفية والنفسية، وتنتظر من المشاهد أن يفك شيفراتها». وفيما تعرب الشمري عن سعادتها بالتعاون الأول مع عبد الله، واصفة إياها بالقامة الفنية الكبيرة، تؤكد «أنني استفدت من ملاحظاتها، كما يفرحني أن يكون أول أعمالها على منصة «شاهد» من خلال نص من كتابتي». وتتطرق إلى قصة «سيدة العتمة»، بالقول إن «الفكرة تسأل إلى أي مدى أثرت حياة العزلة على هذه المرأة، وهل استطاعت أن تعالج نفسها بالعتمة؟». وتسأل الشمري «ما إذا كان الإنسان يستطيع تجاوز أزماته دون أن يحمل احقاده وسوداوية ماضيه معه، من خلال قصة أم وأبنائها والصراع النفسي الذي يعيشونه وكيف تفرض هذه المرأة شخصيتها عليهم».

