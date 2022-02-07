عمرو سعد تاجر ملابس مهربة في «توبة»

ديوان Diwan

أخيراً .. انتهت أزمات مسلسل «توبة» للفنان عمرو سعد، قبل أن يقرر فريق العمل تصوير أول مشاهده في شهر فبراير الحالي.

فبعد أن اعتذر المخرج أحمد خالد موسى عن العمل وبعده المخرج حسام علي استقرت الشركة المنتجة على المخرج احمد صالح ليكون مخرج العمل بشكل نهائي والذي رشح أكثر من فنان مؤخرا للمشاركة في المسلسل ومنهم الفنان أحمد العوضي الذي أعتذر عن العمل لأسباب خاصة ليحل بدلا منه الفنان محمد دياب والذي يجسد واحد من أهم الأدوار في العمل.

كما اعتذرت الفنانة ياسمين رئيس عن المشاركة في العمل لتحل مكانها الفنانة أسماء أبو اليزيد والذي يمثل العمل التعاون الأول بينها وبين الفنان عمرو سعد.

وعلمت «النهار» أن سعد قد تسبب في اعتذار الفنان مصطفى شعبان عن العمل قبل أن يستقر الأخير على أن يدخل السباق الرمضاني بمسلسل بمفرده.

ويستعد سعد للسفر إلى العاصمة اللبنانية بيروت، بصحبة طاقم عمل المسلسل لبدء تصوير أولى مشاهد العمل هناك، وذلك بعد انتهاء كل التحضيرات الخاصة بالمسلسل.

وفي نفس الوقت تعكف ورشة الكتابة الخاصة بالمسلسل على الانتهاء من كتابة الحلقات الأخيرة من مسلسل «توبة» وذلك بعد أن سلموا الشركة المنتجة الأسبوع الماضي، 25 حلقة كاملة من العمل.

ومن المقرر أن يستمر التصوير في بيروت لأكثر من شهرين وفقًا للخطة الموضوعة من الشركة المنتجة على أن يتم تصوير المشاهد الخارجية في إحدى الدول في مارس المقبل، حيث يأمل فريق عمل المسلسل في الانتهاء من تصويره قبل حلول شهر رمضان.

ووضعت الشركة المنتجة للعمل ميزانية ضخمة له وتقوم حاليًا بإنهاء تعاقدات باقي النجوم المشاركين في البطولة.

ويجسد الفنان عمرو سعد في المسلسل شخصية «توبة» وهو تاجر ملابس مهربة «تاجر بالة» ويمتلك أيضا محلا للمفاتيح ويدخل في صراعات في الحارة التي يعيش فيها في بورسعيد مع فتوة المنطقة والذي يجسده الفنان ماجد المصري والذي يدعى سيد الأجنبي والذي يمتلك محلاً في نفس المنطقة ويقرر فرض أتاوات على أهالي المنطقة ويدخل في صراع كبير مع توبة بسبب حبه لزوجته.

