ميريام فارس تتألق وتبهر جمهور «إكسبو 2020 دبي» بمسرح اليوبيل

ديوان Diwan

أبهرت «ملكة المسرح» الفنانة اللبنانية ميريام فارس في حفلها الكبير في مسرح ساحة اليوبيل في «إكسبو 2020 دبي» الجمهور الحاضر والمتابع عبر شاشات التلفزيون، وتألقت في غنائها واستعراضها المميز الذي أظهرته على خشبة المسرح برفقة فرقتها الموسيقية، وتألقت في غناء أغنياتها الجديدة والقديمة وسط تفاعل الجمهور الذي أظهر مشاعر الفرح والسعادة بالحفل الذي نظمه بالتعاون مع «إكسبو 2020 دبي» المنتج والمخرج صلاح الياسري عبر «الياسري للانتاج الفني» ضمن أعلى وأهم مواصفات الحفلات الغنائية في العالم.

وعبر إطلالة مميزة وفريدة، قدمت ميريام فارس خلطة غنائية بين اللبنانية والخليجية والعراقية على ايقاع الجوبي العراقي الشهير، وسط حضور فرقة فنية شاركتها عزف الإيقاع على المسرح.

وأظهرت ميريام فارس سعادتها بهذا الجمهور الكبير من مختلف الجنسيات العربية والعالمية.

وقالت إنها فخورة كونها تقدم حفلة غنائية عالمية في أرض عربية في الإمارات عبر «إكسبو 2020 دبي»، وقالت: «حماسي كبير لهذا الحفل الذي أقدمه بوجودكم في إكسبو 2020 دبي، أنا سعيدة بكم وسعيدة بتواجدكم»، مبدية سعادتها بالتنظيم الذي رافق من وقت وصولها الى دبي، شاكرة جميع من أسهم في نجاح الحفل.

وأعرب صلاح الياسري عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته ميريام فارس في حفلها معه في «إكسبو 2020 دبي».

وقال: «ميريام فارس نجمة عربية بمواصفات عالمية، وقد وعدت بابهار الجمهور ونثر الفرح والسعادة بينهم، ولبّت وعدها بكل حرفية، لأنها فنانة تحترم جمهورها وتعمل من أجل النجاح معهم في كل مكان»، متمنياً لها كل التقدم والمزيد من النجاح.

ومن جانبه وعد صلاح الياسري أن هناك المزيد من المفاجآت الذي يعدها مع إدارة «إكسبو 2020» بالتعاون مع «الياسري للإنتاج الفني» من حفلات وسهرات غنائية عربية مبهرة، سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من كل التجهيزات لها.

