ياسمين رئيس تحضِّر لكليب جديد مع مطربي «المهرجانات»

ديوان Diwan

تواصل الفنانة ياسمين رئيس إثارتها للجدل من فترة لأخرى، فبعد أن عرفت ياسمين من خلال أدوارها الجريئة سواء في فيلم «هيبتا» أو «قمر 14» الذي عرض مؤخرا، فقد ظهرت ياسمين في كليب «حبيبتي» والذي شاركت فيه مع مغني المهرجانات حسن شاكوش، وهي من كلمات محمد غباشي ومصطفى الجن وألحان حسن شاكوش وتوزيع إسلام ساسو.

وهي الأغنية التي على عكس أغلب المهرجانات التي سبق وشاهدناها إما أن يكون تصويرها مجرد عرض صور للمطربين وكلمات الأغنية، أو حتى تصوير في أجواء صاخبة، كان التصوير تحت قيادة المخرج هادي الباجوري الذي أخرج أغنيات وأفلاماً لنجوم كبار ويهتم بالصورة والتفاصيل.

فنرى شاكوش يرقص مع فرقة استعراضية بحركات إيقاعية وليس الرقص العشوائي، أما ياسمين فتتمايل برقة في لقطات متفرقة.

كما أننا عندما نستمع للأغنية وكلماتها والجمل الموسيقية سنشعر أن الكلمات قريبة من أغنيات كثيرة، مثلا عندما يتغزل شاكوش في قوام حبيبته تتذكر أغنية «عود البطل» أو مع كلمات مثل «كريمة على بسكوته» تتذكر معها «سكر محلي محطوط على كريمة»، وعندما يغني شاكوش في طبقة أعلى تشعر أنه سيقول «بهوايا أنت قاعدة معايا» لأنها الجمل اللحنية المعتادة التي يقدمها شاكوش في أغنياته.

ياسمين لا يمثل تواجدها في أي عمل حدثا عابرا ، فهي لم تخرج من الأغنية التي حققت أكثر من مئة مليون مشاهدة دون أن تفكر في تقديم عمل أخر خلال الفترة المقبلة استغلالا لنجاح الأغنية الأولي التي لم يكن متوقعا لها أن تحقق كل هذه الأرقام من المشاهدات.

وهو ما جعلها وزوجها المخرج هادي الباجوري يفكران في تقديم أغنية أخرى خلال الفترة المقبلة بعد أن جربت ياسمين حظها في الأغنية الأولى التي كانت فكرة زوجها من الأساس.

