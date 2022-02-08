آراء

دستور الكويت وقع في 11 نوفمبر 1962 من قبل المغفور له بإذن الله تعالى أمير البلاد الـ11 الشيخ/ عبدالله السالم الصباح رحمه الله ويحدد الدستور الكويت امارة دستورية وراثية والإسلام دين للدولة، ويستند دستور الكويت إلى المبادئ الديموقراطية ويجمع بين الجوانب الإيجابية للنظم الرئاسية والبرلمانية السائدة في دول العالم الديموقراطية المتقدمة، وأركان الدستور هي سيادة الدولة والحرية العامة والمساواة أمام القانون ويتكون دستور دولة الكويت من 183 مادة مقسمة إلى خمسة فصول وعمر دستورنا اليوم 60 عاما اي نصف قرن وعقد زيادة، ولكن نعترف ان الديموقراطية الكويتية باتت عالية التكاليف على اهل الكويت اليوم بسبب اداء البعض الأكثر من السادة النواب الذين باتوا اوصياء على البلاد والعباد ناسين ومتناسين دورهم الحقيقي وهو خدمة الوطن والمواطن.

واليوم اود كمواطن كويتي بسيط من فئة الغالبية الصامتة التي لا تنتمي لاهل تكتل او تيار او تنظيم او تجمع وانتمي للكويت واهلها ان اعرف ما هو تفسير المادة (30) من الدستور الكويتي الذي ينص على (الحرية الشخصية مكفولة)؟ اليوم ومن يرى حال الصراع السياسي بين اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية بات على قناعة تامه أن هذه المادة لا يعمل بها لكون الحرية الشخصية باتت كرة تقذف بين السلطتين وفق الحاجه لها ووفق المصالح المتبادلة بين السلطتين ومن الطبيعي أن يكون الخاسر الأول والوحيد هو المواطن البسيط لكونه لا يملك القرار في اي شيء حتى في حريته الشخصية التي لا تعارض اي شيء من العادات والتقاليد والاديان السماوية لكون بعض النواب بات هو رجل البرلمان الذي لا يشرع ويراقب في عين واحده وتحول لرجل الدين والقانون والوصي على الوطن والمواطن وبات يحرم ويحلل وفق اهوائه او اهواء من تسيره «الرشيدة» التي تلعب معهم «اسحب وأنا اسحب» والمهم البقاء للمتذاكي وليس للقوي الامين! ولكن السؤال المهم هنا هل النواب الكرام طبقوا ما جاء بالمادة (91) وهو القسم الذي يسبق بداية عمله كوصي اسف كنائب (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق) وهنا اضع ألف خط احمر تحت فقرة (وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله) الحريات سلامات بتنا نقف على ما وصلنا له بعقد الـ80 من القرن الماضي وباتت البلاد فقيرة من حيث مراكز الترفيه والترويح والفرح واصبحت العاصمة مكانا للهواء في المساء وبات كل شيء يخص حرية الشعب ممنوعا إلا التجماعات والتشاوريات التي اصبحت للصراخ والصوت العالي والعرض الاعلامي والغريب المستغرب ان «الرشيدة» تمشي معهم في نفس الاتجاه! ومصالحه وتعود على الشعب التركيبة السكانية والاسكان وطابور انتظار التعيين للخريجين الكويتيين لهو اكبر دليل على انهم يراعون مصالح الشعب والصج مصالحهم! واما بما يخص اموال الشعب فهنا اردد اغنية (سلامات) للفنان العراقي (حميد منصور) ولذا اقول الله يرحم نواب الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي والله يعينا ويصبرنا على النواب الحاليين ومن سبقوهم بهذا القرن واذكر المثل العراقي العتيج الذي يقول (ان جانت هاذي مثل ذيج هيه خوش مرقه وخوش ديج).

وبالختام اتمنى ان يعود النواب للرقابة والتشريع وان يكونوا بارين بقسمهم من حيث حريات الشعب الذي وصل لحد الملل من ادائهم وتدخلهم وانشغالهم بصغائر الامور ونسيانهم هموم الوطن والمواطن وبات كل شيء قابلا للمساومة والتفاوض، والتمنى الثاني للحكومة الرشيدة ان تقف مع حرية المواطن وان لا تكون كل الامور والمواضيع قابلة للتوافق النيابي الحكومي واجعلوا حرية المواطن واعادة الكويت مركزا للثقافة والفنون ومحط انظار الجميع للتطور والتقدم الموعود لكوننا اليوم نرى دول الجوار في منظار من حيث التطور والتقدم بجميع المجالات الترفيهية والترويحيه والعمرانية ونحن محلك سر لان الحرية الشخصية التي كفلها الدستور للمواطن باتت مقيدة بأفكار واجندات لا يعرفها الا العلي القدير وحده، والحين ما ظل عندي سوى الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يحمي الكويت وأميرها وشعبها من كل شر وسوء ونعود لما كنا عليه بلد الحريات والتطور والتقدم، ولا يصح إلا الصحيح.

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? مواطن خبل يسأل: شخبار مترو الكويت؟ الجواب بح قمنا ندور الستر بالمتر وانت اعقل واركد يا مواطن.

