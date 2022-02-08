وكم من «ريان» في وطننا العربي!

آراء

في ظاهرة انسانية نادرا ما تحدث حيث توحد العالم بشكل درامي انساني جراء كارثة الطفل المغربي «ريان» البالغ من العمر 5 سنوات بعد ان سقط في بئر جافة لعمق 32 متراً، وشغلت عملية انقاذ الطفل العالم اجمع ولكنه توفي (رحمه الله) جراء بقائه في قعر البئر لعدة ايام.

إن هذا التعاطف الذي حدث للطفل من العالم اجمع يؤكد ان الضمير الإنساني يكيل بمكيالين وسط كوارث وحوادث اكثر هولا تحدث لاطفال العرب يوميا جراء الفقر والتشرد والحروب.

فلدينا أطفال لا يعرفون شيئا عن الطفولة ولا يفقهون معناها إذ إن غالبية أطفال الوطن العربي غارقون في بحور الفقر والحروب بدلا من التمتع ببراءتهم وطفولتهم، فأخمدت الحرب ونزاعات الكبار براءتهم وأرهقتهم هموم الحياة منذ نعومة أظافرهم. ومن المؤلم أن ترى الأطفال يحتفلون بطفولتهم فى الشوارع والأزقة يكسبون لقمة عيشهم بدلا من التنزه، وآخرون يختبئون من طلقات النيران، بينما يقضي البعض طفولتهم فى التنقل والهرب من مكان إلى مكان.

ومن أكثر الأطفال معاناة على صعيد العالم هم أطفال فلسطين، فإن كان أغلبية أطفال الوطن العربي يعانون من ضياع طفولتهم في العمل والفقر فأطفال فلسطين عاشوا طفولتهم بين دوي طلقات الرصاص وفقد الأحبة وتجرع غصات الألم بدلا من تناول الحلوى، حيث تؤكد الإحصائيات أن عدد الأطفال المشردين بفلسطين بلغ نحو 25,220.

فيما بلغ عدد الأطفال الذين يحتاجون إلى الدعم النفسي والاجتماعي 373,000 على الأقل، نتيجة معاناتهم من الصدمة، أو لظهور أعراض الضيق المتمثلة في الأرق والذُعر والكوابيس، واضطرابات الطعام، والعصبية، والاكتئاب... وغيرها، علماً بأن الدراسات تشير إلى أن 52 % من سكان قطاع غزة تحت سن الـ 18.

أما عن أطفال سورية الذين تحولوا إلى ضحية في عمر مبكر وهم يتلمسون سنواتهم الأولى لتسرق الأزمة طفولتهم وتصبح طريقا يقودهم إلى الألم والجهل والعزلة واللجوء إلى دول العالم طلبا للأمن والأمان، فالجيل الناشئ في سورية يواجه خطر الضياع جراء دوامة العنف، حيث اثبتت دراسات الأمم المتحدة أن هناك 7,3 ملايين طفل تأثر بالصراع الدائر في سورية، منهم 1,7 مليون طفل لاجئ، كما أن هناك 35 هجمة على المدارس خلال الشهور التسعة الأولى من السنة، تسببت في مقتل 105 اطفال وإصابة 300 آخرين، كما يزيد عدد الأطفال المعتقلين على عشرة آلاف طفل، وقد تم توثيقُ حالات القتل لأكثر من عشرة آلاف آخرين نتيجة القصف العشوائي، ومنهم من قضى تعذيباً، أو قنصاً أو جوعاً، أو في مجزرة أو بالكيماوي.

أما في العراق، فوصل عدد الأطفال المتأثرين بالصراع إلى 2,7 مليون حيث تعرض أكثرُ من 700 طفل للإصابة والقتل وحتى الإعدام.

ان معاناة الأطفال في المنطقة العربية، التي مزقتها الحروب، ويتمدد في أرجائها الفقر، هي أكثر قسوة، ويكفي إلقاء نظرة على تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة، عن أحوال أطفال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمعرفة الظروف القاسية التي تعيشها تلك الفئة، من حروب وجوع، وضعف في الحماية الاجتماعية والصحية.

وفي آخر دليل على قسوة الظروف، التي يعاني منها الأطفال في المنطقة العربية، نجد ان مستقبل الأطفال في لبنان بات «على المحك»، جراء تفاقم تداعيات الانهيار الاقتصادي عليهم، من نقص في التغذية والرعاية الصحية، وارتفاع في معدل العمالة في صفوفهم.

إن الضمير العالمي بعد هذه الازمة الاخيرة للطفل المغربي عليه ان يدق ناقوس الخطر وينظر الى كل اطفال الامة العربية الذين يعانون التشرد والفقر والجهل وويلات الحروب ومآسي ثورات المسمى بالربيع العربي التي جرت عليهم اللجوء والهروب من أوطانهم وكوارث تحتاج الى تكاتف العالم اجمع من اجل انقاذ اطفالنا.

