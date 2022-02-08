أهمية الخلفية التاريخية الدستورية

آراء

في عام 1752 م -كما ورد في كتابات بعض المؤرخين- اختير صباح بن جابر المعروف بصباح الأول حاكما وفق الطريقة العربية العشائرية من قبل أهل الكويت لتصريف شؤون البلاد والفصل فيما يقع بين سكانها من خلافات نظرا لحاجة الناس إلى قيادة يرجعون إليها في تصريف أمورهم. فمع تطور الحياة في الكويت ظهرت الحاجة الماسة لقيادة تمتلك الشرعية والقدرة على تأمين حماية المجتمع ومصالحه وتمثيله لدى الجهات والمجتمعات التي تحيط به، وأصبح لآل الصباح الرئاسة بعد مبايعة الكويتيين لهم وغدا الحكم في هذه الأسرة يتوارثه الأرشد الأكبر منهم إلى هذا اليوم.

ومع تغير الظروف واختلاط أهل الكويت في المجتمعات الإقليمية والقارية بفعل السفر والتجارة واستقبالها للهجرات القادمة من الدول المحيطة وتأثيرها عليها، طرأت في عام 1921 فكرة المطالبة بتكوين مجلس للشورى يشارك الحاكم في مسؤولياته، مما يعتبر تحولا مهما في التاريخ الدستوري الكويتي. ويقول استاذنا د. عادل الطبطبائي «وإذا كانت الظروف الداخلية والخارجية قد دفعت أهل الكويت عام 1921 إلى المطالبة بتكوين مجلس الشورى، فإن عوامل وظروف مماثلة أدت عام 1938 إلى تكوين مجلس منتخب، مارس لأول مرة السلطة التشريعية في منطقة الخليج العربي..». وتقدم هذا المجلس بعد تكوينه فورا بمشروع القانون الأساسي للبلاد الذي يحدد اختصاصات السلطات العامة فيه ويمكنه من إصدار القوانين اللازمة لإدارة شؤونه. هذا وقد وافق حاكم الكويت آنذاك المغفور له الشيخ أحمد الجابر الصباح «على مضض» لإصدار هذا القانون الأساسي المعروف «بالوثيقة الدستورية» والذي جاء في مادته الأولى «الأمة مصدر السلطات ممثلة في هيئة نوابها المنتخبين» وفي مادته الخامسة «رئيس مجلس الأمة التشريعي هو الذي يمثل السلطة التنفيذية في البلاد». ولكن كان عمر هذ المجلس قصيرا، فلم يبلغ السبعة أشهر لأسباب بل أخطاء جسيمة لا يسمح المجال لذكرها، ولكنها أدت في النهاية إلى صدام مسلح بين الحاكم والمجلس انتهى بصدور قرار من الحاكم بحل المجلس النيابي. ومن بعده استمر نظام الحكم في الفترة منذ حل المجلس التشريعي إلى إعلان الاستقلال يتجسد بحاكم الكويت المغفور له الشيخ أحمد الجابر الصباح ومن بعده المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح الذي صدر الدستور الحالي في عهده وبتوقيعه.

هذه الخلفية التاريخية الدستورية المختصرة، نجدها ضرورية لكل من يريد أن يتلمس روح الدستور الحالي ويفهم نصوصه جيدا، ولكل من يحاول العثور على سبب جوهري من أسباب عدم الاستقرار السياسي في البلاد منذ صدور الدستور حتى اليوم، ولمن يريد أن يتعرف على الدور الحقيقي المرسوم لمجلس الأمة الكويتي وفقا لنصوص الدستور، هل هو مجلس استشاري يقدم المشورة للحاكم؟ أم مجلس نيابي يشارك الحاكم في حكمه؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد.

