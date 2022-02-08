التلويح بالتهديد الاقتصادي.. هل يؤخر زحف روسيا تجاه أوكرانيا؟

آراء

تهدد الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى بفرض عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا، إذا ما اقدمت على غزو أوكرانيا.

ويرفض الدبلوماسيون الغربيون أن يكونوا صريحين بشأن عقوبات محددة، لإبقاء روسيا في حالة تخمين وتعظيم التأثير الرادع للإجراءات المحتملة. إذاً ما هي العقوبات التي قد يخطط لها الغرب؟

القيود المالية

يتمثل أحد الإجراءات، التي يُنظر فيها حاليا، في استبعاد روسيا من نظام التحويل المالي الذي يعرف باسم «سويفت» - Swift، وهي خدمة لإرسال الأموال عبر العالم، وتستخدم من قبل آلاف عدة من المؤسسات المالية في أكثر من 200 دولة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لأعضاء البرلمان إن منع روسيا من ذلك سيكون «سلاحا قويا». من شأن ذلك أن يجعل من الصعب للغاية على البنوك الروسية القيام بأعمال تجارية في الخارج.

تم استخدام هذه العقوبة من قبل ضد إيران في عام 2012، وفقدت طهران عائدات نفطية كبيرة وجزءاً كبيراً من التجارة الخارجية. لكن هذه روسيا الاتحادية وتقف بجانبها الصين اكبر اقتصاد عالمي اضافة الى ذلك ايران وكوريا الشمالية ودول من امريكا الجنوبية وايضاً شركات كبيرة امريكية متورطة ومرتبطة بالاقتصاد الروسي.

كيف ستكون العقوبات؟

الا ان الرئيس الأميركي جو بايدن قال إنه سيفكر في فرض عقوبات شخصية على فلاديمير بوتين إذا غزت روسيا أوكرانيا.

وقال بايدن إن العالم سيواجه «عواقب وخيمة» إذا قامت روسيا بغزو جارتها.

وردت روسيا بغضب على تصريحات بايدن واتهمت الولايات المتحدة والناتو بـ «إغراق» أوكرانيا بالأسلحة والمستشارين الغربيين.

وقالت البعثة الدائمة لموسكو لدى الأمم المتحدة في بيان «لا يوجد تفسير لما يفعله الأسطول الأميركي بالقرب من الساحل الروسي».

وقد حذرت مجموعة الدول السبع روسيا من «عواقب وخيمة» في حال أقدمت على غزو أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، في حديثها بعد قمة عقدت في ليفربول، إن المجموعة، التي تضم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، طالبت روسيا بوقف عدوانها على أوكرانيا.

لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مكالمتهما الأسبوع الماضي أن القوات الروسية لا تشكل تهديداً لأحد، بحسب تقارير إعلامية روسية.

وتشهد التوترات تصاعدا مع قيام موسكو بحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا.

وكانت السلطات الأوكرانية قد قالت إن موسكو ربما تخطط لشن هجوم عسكري في نهاية يناير، على الرغم من أن المسؤولين الأميركيين يقولون إنه لا يزال حتى الآن من غير الواضح ما إذا كان بوتين قد اتخذ قراراً بهذا الخصوص أم لا.

وقد عقد بايدن وبوتين الثلاثاء الماضي قمة افتراضية بهدف خفض التوترات في المنطقة.

وقال بايدن إنه حذر بوتين من «عواقب اقتصادية لم يشهد مثيلها من قبل» في حال أقدم على غزو أوكرانيا.

وكررت وزيرة الخارجية البريطانية نفس التحذير، إذ قالت للصحافيين: «كنا واضحين بأن أي توغل لروسيا في أوكرانيا ستكون له عواقب هائلة سيُدفع ثمنها غالياً».

يُذكر أن أوكرانيا تشترك في الحدود مع كل من دول تابعة للاتحاد الأوروبي وروسيا، لكن لديها علاقات اجتماعية وثقافية عميقة مع روسيا باعتبارها إحدى الجمهوريات السوفييتية السابقة.

غير أن روسيا اتهمت أوكرانيا بالاستفزاز، وسعت إلى الحصول على ضمانات بعدم تمدد حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقا وعدم نشر أسلحة بالقرب من حدودها.

وشدد بوتين من لهجته الخميس الماضي حول الوضع في أوكرانيا، قائلاً إن الحرب في شرقي البلاد تشبه «الإبادة الجماعية».

ويخوض متمردون مدعومون من روسيا قتالاً ضد القوات الأوكرانية منذ 2014.

هل العالم سيتأثر بالعقوبات؟

من الطبيعي ان تتأثر دول العالم بالعقوبات التي ستفرض على روسيا اذا ما اقدمت على غزو أوكرانيا وذلك لارتباط بنوك عالمية وشركات ومؤسسات مالية بهذه العقوبات حتى الدول التي ستفرض هذه العقوبات ستتأثر بشكل كبير بها.

الخلاصة

لا اعتقد ان التلويح بالعقوبات الاقتصادية قد تلغي الغزو لكن قد تؤخره الى شهر يونيو او يوليو وان العقوبات لن تردع روسيا من غزوها لاوكرانيا وذلك لتورط شركات وبنوك عالمية ومؤسسات مالية متورطة بهذا الصراع تابعة للدول التي ستفرض هذه العقوبات على روسيا.

اللهم إني أستودعك وطني الكويت فاحفظه من كل مكروه وبلاء

