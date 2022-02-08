ليفربول إلى ثمن نهائي الكأس

دوليه

بلغ ليفربول ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي بفوزه على كارديف سيتي 3-1 أول من أمس. وأفتتح ديوغو غوتا التسجيل عند الدقيقة 53، وضاعف تاكومي مينامينو النتيجة َبهدف ثانٍ في الدقيقة 68 قبل أن يرفع هارفي إليوت الحصيلة إلى ثلاثية في الدقيقة 76. وقبل نهاية الوقت الأصلي بنحو عشر دقائق سجّل روبن كولويل هدفاً شرفياً لم يمنع ليفربول من خطف ورقة التأهل إلى ثمن النهائي لمواجهة نوريتش سيتي. وتابع نوتنغهام فوريست من الدرجة الأولى حصد ضحاياه من الدرجة الممتازة بفوزه الساحق على ليستر سيتي حامل اللقب الموسم الماضي 4-1. وضرب نوتنغهام فوريست بقوة على مدى 9 دقائق بين الدقيقتين 23 و32 بأهداف فيليب زينكرناغل وبرينان جونسون وجو ووريل، ورد النيجيري كيليشي ايهيانتشو لليستر (40). وحسم دجيد سبنس النتيجة نهائياً لصالح فوريست بتسجيله الهدف الرابع (61).

وكان فوريست الذي عاش أمجاده أواخر السبعينات ومطلع الثمانينات باشراف مدربه الفذ براين كلاف عندما توج بطلاً لاوروبا مرتين، اخرج أرسنال في الدور السابق أيضاً. وتخطى بورام وود ضيفه بورنموث بهدف وحيد سجله مارك ريكيتس في الدقيقة 38.

