نابولي يضيِّق الخناق على إنتر

دوليه

ضيق نابولي الخناق على إنتر المتصدر وبات يتخلف عنه بنقطة واحدة بفوزه خارج ملعبه على فينيتسيا 2-0 أول من امس في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي. وكان ميلان تفوق على إنتر في دربي ميلانو السبت 2-1 ليصبح على نقطة واحدة أيضا منه. ويملك إنتر 53 نقطة مقابل 52 لكل من نابولي الذي ارتقى الى المركز الثاني وميلان الثالث، لكن الاول لعب مباراة أقل. وشارك مهاجم نابولي النيجيري فيكتور أوسيمهن في أول مباراة له مع فريقه أساسياً منذ نوفمبر الماضي منذ تعرضه لكسر في وجنته، وقد ارتدى واقياً خاصاً على وجهه .

ومنح أوسيمهن التقدم لفريقه بكرة رأسية في الدقيقة 59 بعد أن أصاب القائم في الشوط الاول.وحسم الفريق الجنوبي النتيجة نهائيا في صالحه في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع عبر أندريا بيتانيا. وأخفق أتالانتا في تعزيز مركزه الرابع بسقوطه المفاجئ على أرضه ضد كالياري الجريح 2-1، مانحًا الفرصة ليوفنتوس للانقضاض على آخر المراكز المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا. وتجمد رصيد فريق مدينة برغامو عند 43 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس الخامس الذي أخذ مكانه ب فوزه على ضيفه فيرونا 2-0، علمًا أن أتالانتا يملك مباراة مؤجلة ضد تورينو. وواصل فريق المدرب جانبييرو غاسبيريني نتائجة المخيبة في العام الحالي باستثناء الفوز الافتتاحي للسنة بعد فترة توقف الاعياد بنتيجة ساحقة 6-2 ضد أودينيزي. إذ اكتفى بعدها بالتعادل السلبي مع إنتر حامل اللقب ولاتسيو تواليًا قبل أن يخسر النقاط الثلاث أول من أمس. وكان الاوروغوياني غاستون بيريرو البطل لكالياري صاحب المركز السابع عشر بتسجيله ثنائية مانحًا فريقه الفوز الاول في ثلاث مباريات. ودك سمبدوريا شباك ساسوولو برباعية نظيفة بفضل هدفين رائعين من تسديدتين على الطاير لفرانشيسكو كابوتو واندريا كونتي واضاف ستيفانو سنسي والمخضرم اندريا كاندريفا ركلة جزاء في وقت متأخر. وحقق أودينيزي فوزاً قاتلاً على ضيفه تورينو 2-صفر.سجل للفائز في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني البديلان الأرجنتينيان ناويل مولينا (90+3) وإيغناسيو بوسيتو (90+7 من ركلة جزاء). وتعادل بولونيا وامبولي سلبا.

