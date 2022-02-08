سان جرمان اكتسح ليل بخماسية

دوليه

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه باريس سان جرمان للفوز على ليل حامل اللقب 5-1 أول من أمس ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي. وحسم سان جرمان موقعته في الشوط الأول بتسجيله ثلاثية عبر البرتغالي دانيلو بيريرا (10) وبريسنل كيمبيبي (32) والأرجنتيني ليونيل ميسي (38)، فيما أضاف هدفين في الشوط الثاني عبر بيريرا نفسه (51) وكيليان مبابي (67). وسجل للخاسر هدف الشرف المدافع الهولندي سفن بوتمان (28). ورفع سان جرمان الذي لم يذق طعم الخسارة في مبارياته الـ 14 الأخيرة في «ليغ1» (9 انتصارات مقابل 5 تعادلات) في المركز الأوّل إلى 56 نقطة، متقدماً بفارق 13 نقطة عن وصيفه مرسيليا. وعلى ملعب «بيار-موروا»، افتتح سان جرمان التسجيل بعد 10 دقائق من صافرة البداية إثر خطأ من حارس ليل الكرواتي إيفو غربيتش الذي تدخل لقطع تمريرة أرضية من البرتغالي نونو منديش، إلا أنه أفلت الكرة ليتابعها مواطن الأخير بيريرا في المرمى. وعادل أصحاب الأرض بعد مجهود فردي رائع من بن عرفة ثم مرر الكرة داخل المنطقة تابعها بوتمان بتسديدة استعراضية، لمسها الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما من دون أن يتمكن من صدها (28). واستعاد نادي العاصمة تقدمه بعد ركلة ركنية من ميسي مرت فوق الحارس الذي فشل في التصدي قبل أن يتدخل كيمبيبي للتسجيل في المرمى الخالي (32)، ثم أضاف بطل كوبا أميركا الثالث مستفيداً من معمعة في الدفاع ليحصل على الكرة ويخترق ويجد نفسه أمام غربيتش فـ «نكز» الكرة في الشباك (38). واستهل سان جرمان الشوط الثاني ضاغطاً، فتألق ميسي كمرر لمبابي في الدقيقة 50 ومسدداً بعد دقيقة صدها الحارس، قبل أن تعود إلى بيريرا بعد تمريرة من مواطن «البرغوث» الصغير لياندرو باريديس خارج المنطقة فسدد أرضية زاحفة، مسجلاً هدفه الرابع في الدوري هذا الموسم. ودوّن مبابي اسمه على لائحة المسجلين في هدفه الحادي عشر هذا الموسم في الدوري، بعد هجمة قادها ميسي ومنه إلى الإيطالي ماركو فيراتي والمهاجم الدولي الفرنسي عند حافة المنطقة الذي سدد كرة رائعة في الزاوية المعاكسة (67).

