السيسي يشيد باللاعبين

دوليه

أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأداء منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون رغم الهزيمة في نهائي البطولة أمام السنغال بركلات الترجيح (2-4).

وكتب السيسي، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «أود أن أتوجه بكل التحية والتقدير للاعبي منتخبنا الوطني، على ما قدموه من أداء عال في بطولة كأس الأمم الإفريقية». وأضاف: «لقد أديتم ما عليكم، وكسبتم احترام الجميع، وكنتم على قدر الثقة، وشرفتم بلدكم، وإننا جميعا على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب، وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال». وتابع: «ثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز، فما قدمتموه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء الله».

