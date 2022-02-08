loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

السيسي يشيد باللاعبين


أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأداء منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون رغم الهزيمة في نهائي البطولة أمام السنغال بركلات الترجيح (2-4).
وكتب السيسي، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «أود أن أتوجه بكل التحية والتقدير للاعبي منتخبنا الوطني، على ما قدموه من أداء عال في بطولة كأس الأمم الإفريقية». وأضاف: «لقد أديتم ما عليكم، وكسبتم احترام الجميع، وكنتم على قدر الثقة، وشرفتم بلدكم، وإننا جميعا على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب، وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال». وتابع: «ثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز، فما قدمتموه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء الله».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة