السنغال بطلة جديدة للقارة السمراء

دوليه

احرزت السنغال باكورة ألقابها في كأس أمم أفريقيا بفوزها على مصر بركلات الترجيح 4-2 (الوقتان الأصلي والإضافي 0-0) أول من أمس في ياوندي. وسجل نجم ليفربول الانكليزي ساديو مانيه ركلة الترجيح الحاسمة ليمنح فريقه اللقب، علماً بانه كان اهدر ركلة جزاء في الدقيقة السادسة تصدى لها الحارس المصري محمد ابو جبل. وكانت السنغال تخوض ثالث نهائي لها بعد عامي 2002 و2019، فكانت الثالثة ثابتة. أما المنتخب المصري، فكان يسعى الى تعزيز رقمه القياسي بعدد الالقاب (7 مرات) لكن الحظ لم يبتسم له في ركلات الترجيح. وكانت المواجهة هي الأولى من ثلاث مباريات تجمع المنتخبين، إذ سيلتقيان مجدداً في مباراتي ذهاب وإياب في 24 و29 مارس المقبل في الدور الأخير من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022. والتقى المنتخبان قارياً للمرة الخامسة، وفازت السنغال للمرة الثالثة مقابل مباراتين لمصر، وعموماً، كانت هذه المواجهة الثانية عشرة بينهما فازت مصر 6 مرات آخرها في نصف نهائي نسخة 2006، بينما فازت السنغال للمرة الخامسة. وخاض المنتخب المصري اللقاء بغياب مديره الفني البرتغالي كارلوس كيروش الموقوف بسبب طرده في المباراة السابقة ضد الكاميرون في نصف النهائي، كما غاب بداعي الإصابة الحارس محمد الشناوي والمدافع أحمد حجازي وأكرم توفيق، فضلاً عن الموقوف عمر كمال. وأشرف على الفريق في ارض الملعب المدرب المساعد ضياء السيد.

وبدأ «الفراعنة» بالتشكيلة عينها الفائزة على أصحاب الضيافة الخميس الماضي ما عدا عمر كمال الذي حل بدلاً منه إمام عاشور في خط الدفاع الى جانب أحمد فتوح ومحمود حمدي «الونش» ومحمد عبد المنعم، فيما أسندت حراسة المرمى مجدداً الى محمد أبو جبل، وقاد خط الوسط لاعب رسنال الانكليزي محمد النني مع الثنائي حمدي فتحي وعمرو السولية، إذ كانت مهمتهم الأساسية إيقاف المد السنغالي وإيصال الكرة الى خط الهجوم المؤلف من لاعب شتوتغارت الألماني عمر مرموش ونجم غلطة سراي التركي مصطفى محمد وهداف الدوري الانكليزي محمد صلاح الذي كان في مواجهة خاصة مع زميله في ليفربول ساديو مانيه. بدوره أجرى مدرب «أسود التيرانغا» تبديلاً وحيداً في التشكيلة التي تخطت بوركينا فاسو في المربع الذهبي 3-1، حيث أشرك مهاجم واتفورد إسماعيلا سار بدلاً من مهاجم مرسيليا الفرنسي بامبا ديانغ.

واعتمد سيسيه على حارس تشلسي الانكليزي إدوارد ميندي وظهير بايرن ميونيخ بونا سار وقائد الدفاع كاليدو كوليبالي مع عبدو ديالو والظهير الآخر ساليو سيس، وقاد خط الوسط لاعب باريس سان جرمان إدريسا غاناغايي كصانع ألعاب مع شيخو كوياتيه ونامباليس ميندي، وفي الهجوم فامارا ديدهيو مع سار ومانيه.

وحضر الرئيس الكاميروني بول بيا في ظهور نادر في المقصورة الرئيسية الى جانب رئيس فيفا جاني إنفانتينو ورئيس الاتحاد الافريقي الجنوب افريقي باتريس موتسيبي.

وبدأت المباراة بوتيرة سريعة لاسيما من جانب السنغاليين، فلم يمر من عمر المباراة سوى أربع دقائق حتى حصلوا على ركلة جزاء أعلنها الحكم بعد خطأ من قلب الدفاع عبد المنعم ضد الظهير الأيمن ساليو سيس لكن الحارس أبو جبل وقف في وجه مانيه وتصدى للكرة لتتنفس مصر الصعداء.

وفي الدقيقة 19، شنت السنغال هجمة خطرة عن طريق سار في الجهة اليمنى إذ تخلص من فتوح وتوغل في الدفاع قبل أن يسدد أمام المرمى لكن الكرة مرت من دون أن يلمسها أحد.

واكتفت مصر ببعض الهجمات المتواضعة التي لم تشكل أي تهديد على مندي، مثل تمريرة عبد المنعم في العمق باتجاه مرموش في الدقيقة 24 لكن الكرة كانت طويلة ورصدها الحارس السنغالي. لكن محمد صلاح اقترب من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 42 عندما تلقى تمريرة على طبق من ذهب من النني لكن الحارس مندي تألق وحول تسديدة نجم ليفربول القوية إلى ضربة ركنية. ونجح المصريون بخطتهم إذ حرموا منافسهم من السيطرة على اللعب على الرغم من أنه استحوذ على الكرة وخلق بعض الفرص السانحة، لكن خط الوسط أدى دوره كما ينبغي وقطع التواصل بين خطوط «أسود التيرانغا» ما عقد مهمتهم.

وتواصلت معاناة «الفراعنة» في الدقائق المتبقية من الوقت الأصلي، إلا أنهم تمكنوا من فرض التعادل السلبي حتى إعلان الحكم الجنوب أفريقي غوميس نهاية الوقت الأصلي، ليخوض الفرقان حصتين إضافيتين لحسم المباراة. وكاد مروان حمدي يغالط مندي في الدقيقة 116 بتسديدة قوية محكمة في الإطار لكن الحارس تألق وأبعد الكرة للركنية.

وفي النهاية، فازت السنغال في سلسلة ركلات الترجيح بعد أن أهدر عبد المنعم ومهند لاشين ركلتيهما لتحرز الكأس للمرة الأولى في تاريخها.

