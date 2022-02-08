الصمت يخيِّم على شوارع مصر

دوليه

ألقت خسارة منتخب مصر أمام السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية بظلالها على شوارع مصر التي خيم عليها الصمت عقب نهاية المباراة. واستعد الكثيرون للاحتفال باللقب حال الفوز على السنغال وعلى مدار اليوم انتشر باعة الأعلام في الشوارع والميادين لبيع أعلام مصر كما تزينت المقاهي لاستقبال المشاهدين والاحتفال بالفوز. لكن مع انتهاء المباراة سارت الجماهير إلى منازلها دون نقاش حول المباراة واكتفى البعض بالحديث عن تحميل محمد عبد المنعم ومهند لاشين لاعبي الفراعنة مسؤولية خسارة اللقب بعدما أهدرا ركلتي ترجيح. يذكر أن هذه هي الهزيمة الأولى للفراعنة بركلات الترجيح في البطولة القارية منذ الخسارة ضد نيجيريا في نصف النهائي عام 1984 بنتيجة (7-6). وتفوق الفراعنة بعدها بركلات الترجيح في نهائي أمم أفريقيا 1986 على الكاميرون (5-4)، كما تغلبوا في ربع نهائي 1998 على ساحل العاج (5-4) وفي نهائي 2006 على ذات المنافس (4-2). وكرر منتخب مصر تفوقه في ضربات الترجيح أمام بوركينا فاسو في نصف نهائي نسخة 2017. وخلال النسخة الحالية للبطولة تغلب الفراعنة على ساحل العاج (5-4) في ثمن النهائي قبل أن يهزموا الكاميرون بنفس الطريقة في نصف النهائي (5-4).

