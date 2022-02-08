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دوليه

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كيروش للاعبين: فخور بكم


تحدَّث البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر، عن خسارة «الفراعنة» لقب بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد الهزيمة أمام السنغال (2-4) بركلات الترجيح، بعد التعادل بدون أهداف في 120 دقيقة. وقال كيروش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يا شباب.. لديَّ الكثير من الكلمات البسيطة التي أود أن أشارككم بها من أعماق قلبي.. فخور بكم جميعًا، وأشكركم على ما فعلتوه لمنتخب مصر». وتابع: «كنتم تستحقون العودة إلى منازلكم والتعامل كلاعبين كتبوا معًا صفحة بطولية في تاريخ الكرة المصرية. أراكم لاحقًا، مع امتناني دائمًا». وكان كيروش غاب عن المنتخب ضد السنغال لإيقافه مباراتين، بعد طرده في لقاء مصر والكاميرون في الدور نصف النهائي.


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