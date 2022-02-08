إمبيد قاد فلادلفيا إلى الفوز على شيكاغو

دوليه

قاد الكاميروني جويل إمبيد فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الى قهر شيكاغو بولز في عقر داره بالفوز عليه 108-119، فيما عمَّق دنفر ناغتس جراح ضيفه بروكلين نتس 124-104 أول من أمس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. في المباراة الاولى، واصل إمبيد تألقه في الآونة الأخيرة وأعاد فريقه إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين بتحقيقه «دابل دابل» مع 40 نقطة و10 متابعات. وهي المباراة السابعة تواليا التي يسجل فيها إمبيد 40 نقطة على الأقل. وواصل ميلووكي باكس حامل اللقب صحوته وحقق فوزه الثالث تواليا عندما تغلب على مضيفه لوس أنجليس كليبرز 113-137 بفضل نجميه العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو صاحب 28 نقطة و10 متابعات، وجرو هوليداي صاحب 27 نقطة و13 تمريرة حاسمة.

