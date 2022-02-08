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«التحكيم» أوقفت تنفيذ عقوبة الرشيدي

راشد خلف
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الثلاثاء 08 فبراير 2022

بات بإمكان القادسية الاستعانة بحارس مرماه خالد الرشيدي في المباريات المقبلة بعد إعلان النادي حصوله على قرار من هيئة التحكيم الرياضي بوقف تنفيذ عقوبة اللاعب لحين الفصل فيها نهائياً. وذكر على حسابه الرسمي في «تويتر» أنه «تحصل على قرار مستعجل من هيئة التحكيم الرياضي يقضي بوقف عقوبة خالد الرشيدي لحين الفصل في المنازعة الرياضية التي يختصم فيها الاتحاد الكويتي لكرة القدم ولجنة الاستئناف في الاتحاد الكويتي لكرة القدم».
ونال الرشيدي البطاقة الحمراء خلال مباراة القادسية مع السالمية في الجولة السادسة من الدوري الممتاز التي انتهت بفوز السماوي 3-2، وذلك بعد قيام الرشيدي بعرقلة حكم المباراة يوسف نصار اثر احتساب الأخير ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع وهي الركلة التي سجل منها حسين الموسوي هدف الفوز على القادسية.
وقررت لجنة الانضباط تغليظ العقوبة على الرشيدي فأوقفته 8 مباريات بالإضافة إلى إيقافه مباراتين للبطاقة الحمراء، مع غرامة مالية مقدارها 3 ألاف دينار. وغاب الرشيدي عن 4 مباريات للأصفر أمام الفحيحيل (1-1)، وأمام كاظمة (3-0)، وأمام النصر (1-0) في الدوري، بالإضافة إلى مواجهة السالمية في كأس ولي العهد والتي انتهت بفوز السماوي كذلك بنتيجة 2-0. ورغم أن الرشيدي يمكنه المشاركة في مباراة القادسية أمام الشباب الجمعة المقبلة في الجولة العاشرة من الدوري الممتازة إلا أن ذلك الأمر يبدو صعباً لأن اللاعب لم يتدرب خلال الفترة الماضية منذ مباراة السالمية في الدوري يوم 26 ديسمبر الماضي، كما أعلن اعتزاله بعد صدور العقوبة المغلظة من لجنة الانضباط.


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