مواجهتان في استئناف «الأولى»

محلية

تستأنف اليوم منافسات دوري الدرجة الأولى بإقامة مباراتين، تجمع الأولى الصليبخات مع الجهراء في الساعة 06:00 مساءً على ستاد علي صباح السالم، ويلتقي في الثانية خيطان مع برقان في التوقيت ذاته على ملعب الساحل ضمن الجولة الثانية عشر من المسابقة. ويتصدر الساحل الذي يغيب عن الجولة، جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، بفارق 3 نقاط عن خيطان صاحب المركز الثاني، ويحتل الجهراء المركز الثالث برصيد 14 نقطة، ثم برقان رابعاً بـ 10 نقاط، وأخيراً الصليبخات برصيد 5 نقاط.

في اللقاء الأول، يأمل الجهراء بتجاوز عقبة الصليبخات من أجل الاقتراب أكثر من مقعد الصعود، في حين يدخل الصليبخات المباراة بمعنويات عالية بعد تأهله إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ولي العهد على حساب برقان. وفي المباراة الثانية، يدرك برقان ان الفوز هو طريقه الوحيد للبقاء على مقربة من فرق الصدارة، خصوصاً أن الفريق لعب مباراة أقل من البقية، في المقابل يريد خيطان استغلال غياب الساحل المتصدر عن هذه الجولة من أجل مشاركة الصدارة بنفس الرصيد.

