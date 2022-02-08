الكويت ثأر من كاظمة في «السلة»

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ألحق الكويت الهزيمة الأولى بكاظمة وثأر منه في الوقت ذاته بالفوز عليه 94-81 في اللقاء الذي جمعهما اول من امس في ختام منافسات القسم الثاني من دوري الدرجة الممتازة لكرة السلة والتي شهدت أيضاً فوزا صعبا للقادسية على القرين 73-72، فيما حقق الجهراء انتصارا مريحا على برقان 100-77. وبهذه النتائج تساوى الكويت وكاظمة في صدارة البطولة برصيد 19 نقطة لكل منهما، يأتي بعدهما الجهراء 15 نقطة، ثم القادسية 14 نقطة، ثم برقان 12 نقطة، واخيراً القرين 11 نقاط.

وتقام المسابقة بنظام الدوري من ثلاثة أقسام على ان تتأهل الفرق الاربعة الاولى للمربع الذهبي اذ يلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام «بلاي اوف» من خمس مواجهات ثم يتأهل الفائز في ثلاث مواجهات الى الدور النهائي الذي سيقام بالنظام ذاته فيما سيهبط صاحب المركز الاخير في الدوري التمهيدي مباشرةً الى دوري الدرجة الأولى.

وجاءت مباراة الكويت مع كاظمة قوية منذ البداية قدم فيها البرتقالي أداء لافتا في الربع الأول بفضل تميز صانع العابه أحمد البلوشي ومحترفه الأميركي زاك لوفتون، في المقابل بدأ الكويت اللقاء ببطء تسبب في تأخر الفريق في نهاية الربع الذي انهاه كاظمة لصالحه 22-16. وواصل البرتقالي سيطرته على الربع الثاني مستغلاً أداء الكويت الذي شابته العصبية والتسرع فيما واصل لوفتون أفضل مسجل للفرق 31 نقطة، تألقه ليقود كاظمة إلى التقدم في نهاية الربع 48-38. وانتفض الكويت في الربع الثالث وتسيده منذ البداية بتألق لاعبيه الاميركي والتر هاج والبوسني علم الدين كيكانوفيتش الى جانب تميز الكسندر الغيص وحمد عدنان وتركي حمود، وتمكن الكويت من تقليص الفارق في نهاية الربع إلى نقطة واحدة 69-70.

وواصل الأبيض على المنوال ذاته في الربع الأخير وسط تألق لافت من الأمريكي والتر هاج الذي سجل 33 نقطة ليقود فريقه إلى تحقيق الثأر من خصمه الذي هزمه في القسم الأول، ويتغلب عليه 94-81. وفي المباراة الثانية عانى القادسية في الربع الأخير من لقائه أمام القرين وكاد يدفع ثمن تراجعه في أواخر المباراة. وتقدم الأصفر في الربع الاول 17-11، وواصل أفضليته في الربع الثاني 40-34. ولم يختلف الربع الثالث عن سابقيه فتقدم القادسية في نهايته 64-54. لكن القرين عاد بقوة في الربع الرابع وكاد ان يخطف الفوز لولا تدارك القادسية الأمر وتحقيق انتصار هام بشق الانفس 73-72.

وفي اللقاء الأخير حقق الجهراء الفوز بجدارة على برقان، وبعد أن تقدم برقان في الربع الأول 24-22، تمكن الجهراء من انهاء الربع الثاني لصالحه 45-35، والثالث 79-58، لينهي الرابع دون عناء 100-77.

