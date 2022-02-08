القادسية يطالب «السلة» بإلغاء إنذار فهد طلال

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طالب نادي القادسية اتحاد كرة السلة عبر كتاب رسمي باعادة النظر في قرار لجنة المسابقات المتضمن إنذار نائب رئيس مجلس ادارة النادي الشيخ فهد طلال الفهد إثر مخالفة منسوبة له وقيامه ببعض التصرفات غير اللائقة عقب مباراة القادسية والجهراء في القسم الثاني من الدوري الممتاز التي اقيمت يوم 23 يناير الماضي.

وجاء في كتاب القادسية الممهور بتوقيع أمين السر العام حسن أبوالحسن والموجه الى أمين سر اتحاد كرة السلة ما يلي: «المخالفة المنسوبة لنائب رئيس مجلس ادارة النادي حسبما جاء في قرار لجنة المسابقات سالف الذكر انما تتمثل في القيام ببعض التصرفات غير اللائقة وهي بلا ريب مخالفة يشوبها الغموض والالتباس كما انها غير قاطعة في بيان الحدود الضيفة لافعالها غير المشروعة، فقد جاءت غير واضحة وملتبسة لا تنبئ بجلاء عن ما هية الافعال المؤثمة بصورة واضحة لا لبس فيها ولا غموض يحول دون أن تتداخل معها أفعال أخرى قد تكون شروعة، ومعنى ذلك أنها جهلت الأفعال التي أثمتها فلم يكن بيانها واضحا جليا كما لم يكن تحديدها قاطعا جازما ولا فهمها مستقيما مع عباراتها بل مبهما خافيا على اواسط الناس باختلافهم حول فحوى الافعال المؤثمة لهذه المخالفة ودلالتها وعناصرها ليصير انفاذها مرتبطا بمعايير شخصية خالصة مرجعها الى تقدير القائمين على تطبيقها واحلال فهمهم الخاص لمقاصدها محل مراميها الحقيقية على النحو الذي يخل بمبدأ شرعية العقوبة المقرر دستوريا. وجاء في الكتاب أن الشيخ فهد طلال الفهد يؤكد عدم صحة هذا الادعاء وينكر حدوثه من الاصل ويطلب الغاء هذا القرار لعدم قيامه على سند صحيح من الواقع والقانون.

وبمقتضي ذلك ولازمه يكون القرار المشار اليه مشوبا بمخالفة القانون الى الحد الذي يهوي به الى البطلان المطلق فيصير هو والعدم سواء بسواء مما يعيبه ويستوجب الغاءه. لذا يرجى التفضل بالاطلاع واتخاذ اللازم نحو اعادة النظر في قرار لجنة المسابقات وذلك للأسباب المذكورة مع الغاء القرار واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار.

