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عرقجي يترك الجهراء

زيد خلف
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الثلاثاء 08 فبراير 2022

أنهى نادي الجهراء تعاقده مع محترف كرة السلة اللبناني وائل عرقجي بالتراضي. وكان الجهراء ضم اللاعب اللبناني المتميز في بداية الموسم لكنه فضل عدم الاستمرار مع الفريق والانضمام إلى نادي بيروت اللبناني، كما انه سيخوض بطولة العرب التي ستقام في دبي مع بلاده، وتصفيات كأس العالم لكرة السلة. وقال عرقجي في تصريحات تلفزيونية لقناة الكويت الرياضية، إنه تشرف باللعب في الدوري الكويتي. وأضاف: «أشكر الشعب الكويتي وجماهير وإدارة الجهراء على حسن التعامل والاستضافة». وأشار إلى أن الكويت بلده الثاني، ومن الممكن أن يعود إلى الدوري الكويتي في الموسم المقبل. وأكد عرقجي التزامه بعقده مع فريق بيروت، حيث سيبدأ سريان مفعوله بعد استحقاق منتخب لبنان.


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