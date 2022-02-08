فوز الاتحاد والنصر

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واصل الاتحاد سلسلة انتصاراته برباعية نظيفة خارج الأرض أمام أبها، أول من امس ضمن الجولة الـ 19 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين. وحافظ الاتحاد على صدارة ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، فيما تجمد رصيد أبها عند 25 نقطة في المركز الثامن. وواصل النصر انتفاضته بالبطولة، بعدما حقق انتصاره السابع على التوالي في المسابقة، على حساب ضيفه الطائي 4 - 1. وارتفع رصيد النصر إلى 38 نقطة في المركز الثاني، في حين توقف رصيد الطائي عند 19 نقطة في المركز الثالث عشر. وأنعش الباطن آماله في البقاء بالدوري عقب فوزه المثير 3 - 2 على مضيفه الفتح.وارتفع رصيد الباطن إلى 19 نقطة في المركز الثاني عشر، في حين توقف رصيد الفتح عند 18 نقطة في المركز الرابع عشر.