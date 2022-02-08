الهلال يتواعد مع تشلسي في نصف النهائي

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بلغ الهلال السعودي الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الإمارات بعدما حقق فوزا كبيرا 6 - 1 على الجزيرة الإماراتي أول من أمس في الدور الثاني للمسابقة.

وبادر الجزيرة الذي يشارك في البطولة، ممثلا عن البلد المضيف، عقب تتويجه بلقب الدوري الإماراتي في الموسم الماضي، بالتسجيل عن طريق المالي عبدواللاي ديابي في الدقيقة 14. وأدرك النيجيري أوديون إيغالو التعادل للهلال في الدقيقة 36، قبل أن يحرز البرازيلي ماثيو بيريرا الهدف الثاني في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، واصل الهلال إحكام قبضته على اللقاء، ليحرز محمد كنو وسالم الدوسري الهدفين الثالث والرابع للفريق الأزرق في الدقيقتين 57 و77 على الترتيب. وأضاف المالي موسى ماريغا الهدف الخامس للهلال في الدقيقة 88، فيما سجل أندري كاريو الهدف السادس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة جزاء.

وبهذا الانتصار، ضرب الهلال، الذي يلعب في البطولة للمرة الثانية في تاريخه، عقب تتويجه ببطولة دوري أبطال آسيا العام الماضي، موعدا ناريا مع تشلسي الإنكليزي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، غداً في الدور نصف النهائي.

وأكد نجم الهلال سالم الدوسري أن فريقه لم يأت للإمارات للمشاركة فقط بل لتحقيق الفوز والتتويج بلقب كأس العالم للأندية، مشيرا إلى أهمية عامل الخبرة. وبات سالم الدوسري أول لاعب سعودي في التاريخ يسجل في نسختين من كأس العالم للأندية. وقال الدوسري في تصريحات لقناة أبوظبي الرياضية عقب الفوز على الجزيرة: «الهلال دائما ما يكون حاضرا في المباريات الكبيرة ويستطيع العودة فيها، والأهم فوزنا في تلك المباراة والتأهل للدور المقبل».وتابع: «عامل الخبرة لنا كلاعبين ساعدنا في تقديم الأفضل هجوميا والفوز بتلك النتيجة، ونعرف كيف ندير هذه البطولة لأنها ليست المشاركة الأولى لنا». وأردف قائلاً: «لعبنا أمام فريق كبير على أرضه ووسط جماهيره كالجزيرة، والأقل أخطاء هو من يستطيع الفوز في تلك المباريات، وهذا ما حدث الليلة (قبل الماضية)».

