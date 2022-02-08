الأهلي يبحث عن إنجاز تاريخي أمام بالميراس

دوليه

يخوض الأهلي المصري اختبارا قوياً اليوم عندما يواجه بالميراس البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية المقام حاليا في الإمارات.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية عقب فوزه على مونتيري المكسيكي بهدف نظيف في الدور الثاني من البطولة أما بالميراس فيبدأ مشواره من نصف النهائي وفقا لقرعة البطولة. وتعتبر المباراة ثأرية للفريق البرازيلي الذي خسر أمام الأهلي في النسخة السابقة من مونديال الأندية في لقاء تحديد المركز الثالث بنتيجة 3 -2 بعد التعادل السلبي.

ويخطط الأهلي لتكرار نفس الأمر والفوز اليوم للتأهل للنهائي للمرة الأولى في تاريخه ليعادل إنجاز الرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي.

وفوز الأهلي اليوم يضمن له على الأقل الميدالية الفضية وهو إنجاز سيكون تاريخيا للفريق المصري الذي حقق الميدالية البرونزية مرتين من قبل في 2006 وبالنسخة الأخيرة.

واستعاد الأهلي جهود لاعبيه الدوليين عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون لكن يبقى الدفع بالجاهزين منهم بيد المدرب الجنوب أفريقي بيستو موسيماني.

وقيد الأهلي لاعبيه الدوليين في منتخب مصر بقائمته بالمونديال وهم أيمن أشرف ومحمد عبدالمنعم وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد شريف واستبعد الحارس المصاب محمد الشناوي انتظارا لانضمامهم بعد انتهاء كأس الأمم الأفريقية.

وتبدو فرص مشاركة محمد شريف وأيمن أشرف قوية للغاية حيث لم يشاركا في المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية مساء الأحد الماضي فيما تبدو فرص مشاركة حمدي فتحي والسولية وعبد المنعم ضعيفة.

