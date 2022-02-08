خدمة جديدة مذهلة من «واتساب»

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يختبر تطبيق التواصل الفوري الشهير «واتساب» حاليا، توسيع نطاق خدمة مشغّل الملاحظات الصوتية العالمية، لتشمل مستخدمي «واتساب» عبر الحواسيب. وذكر موقع WABetaInfo الإخباري التقني أن جوهر هذه الخدمة هو قدرة مستخدمي «واتساب» على الاستماع إلى الملاحظات الصوتية الواردة إليهم من أصدقائهم، حتى بعد خروجهم من من الدردشة مع الصديق إلى دردشة أخرى. وتسهم هذه الخدمة عمليا في اختصار الوقت أمام المستخدمين، خاصة أنه في الوقت الراهن لا يمكن لمشغلي «واتساب» الاستماع للملاحظات الصوتية والقيام بمهمة أخرى. وبمجرد إطلاق هذه الخدمة، سيكون بوسع المستخدمين الاستماع إلى الرسائل الصوتية أثناء التنقل في «واتساب»، دون أن تتوقف تلك الملاحظات وهو ما يوفر الكثير من الوقت.