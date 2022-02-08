البابا: أنا لست مقدساً.. وبحاجة إلى أصدقاء

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الفاتيكان- الوكالات: أكد البابا فرنسيس أنه «معروف كرجل طبيعي» وله عيوبه الخاصة، مضيفًا أنه «ليس رجلا مقدساً» وأنه بحاجة إلى المزيد من الأصدقاء. وواصل مذكرا بأننا جميعا نعلم أن بإمكاننا اللجوء إلى الصديق دائما، وخاصة عند مواجهة مصاعب أو عند الحاجة إلى مساعدة، فجميعنا في حاجة إلى أصدقاء وإلى علاقات مهمة تساعدنا على مواجهة الحياة.

من جهة ثانية أعرب بابا الكنيسة الكاثوليكية، عن تأثره بمأساة الطفل المغربي ريان الذي وقع، اخيراً، في بئر عميقة، وظل عالقا به طيلة أيام، إلى حين إخراجه ميتا مساء يوم السبت. وأشاد البابا خلال كلمته أمام ميدان القديس بطرس بالفاتيكان، بحرص المغاربة على إنقاذ روح الطفل ريان البالغ 5 سنوات، إلى حين تأكد وفاته.

ووصف بابا الكنيسة الكاثوليكية، حرص المغاربة على إنقاذ حياة ريان بالأمر «الجميل»، في ظل اعتياد الناس على مطالعة أخبار الحوادث المفجعة في الإعلام. وقال البابا فرنسيس إنه كان من الجميل أن نرى شعب المغرب برمته وهو يتماسك مع بعضه البعض لأجل إنقاذ الطفل ريان. وقدم البابا فرنسيس شكره للشعب المغربي على ما أظهره من تضافر في الحادثة التي أثارت اهتماما واسعا في العالم.

