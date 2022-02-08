«بذور اللؤلؤ».. البحرين تتطلع للعالمية

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تسعى البحرين إلى إعادة إحياء صناعة اللؤلؤ الطبيعي و«إعادة ترسيخ» مكانها كمركز عالمي لهذه الصناعة بعد أن كانت «عماد اقتصادها» قبل اكتشاف النفط في ثلاثينيات القرن الماضي.

واقترن اسم البحرين عبر التاريخ باللؤلؤ الطبيعي، وفي 2012 أدرجت منظمة اليونيسكو «طريق اللؤلؤ» في قائمة التراث العالمي، واصفة المنطقة بأنها «آخر مثال كامل متبق للتقاليد الثقافية لصيد اللؤلؤ والثروة التي ولدتها في وقت هيمنت فيه التجارة على اقتصاد الخليج».

و«طريق اللؤلؤ»، وفق وكالة أنباء البحرين، منطقة تاريخية تمتد لمسافة نحو 3 كيلومترات كانت قد انتشرت فيها هذه الصناعة وقت ازدهارها منذ القرن التاسع عشر وحتى ثلاثينيات القرن العشرين. وعلى عكس اللآلئ المزروعة من المزارع، والتي غالبا ما تتضمن إدخال جسم غريب في المحار، يمكن أن تكون ضارة بالبيئة، تتطور لآلئ البحرين الطبيعية دون أي تدخل بشري، ما يجعلها من بين الأفضل في العالم.

وتقول شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية في تقرير لها إن البحرينيين ظلوا يغوصون لعقود من أجل جمع محار اللؤلؤ من قاع البحر، وتنقل عن فاتن إبراهيم مطر، تاجرة اللؤلؤ من الجيل السادس في عائلتها، القول: «كانت معظم العائلات، قبل اكتشاف النفط، تعمل في اللؤلؤ: من التجار إلى الغواصين والحفارين والتجار».

والسبب في ذلك، حسب مطر، هو موقع الجزيرة الجغرافي في منتصف طريق التجارة من العراق إلى الهند، وكون البحرين سوقا مهما لهذه الأعمال».

وتضيف أن بعض علماء الأحياء البحرية يعتقدون أن قرب المياه المالحة مع الينابيع الطبيعية العذبة في وسط الخليج يخلق بيئة فريدة لتنمو اللآلئ بدرجة عالية من اللمعان.

وتقول نورة جمشير، الرئيسة التنفيذية لمعهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة، الذي تأسس في عام 2017 لدعم خطة وطنية لإحياء قطاع اللؤلؤ، إن سوق اللؤلؤ الطبيعي يشهد نموا مطردا، مشيرة إلى انتعاش قوي في عام 2021 في سوق المنتجات الفاخرة.

ويقول المعهد إن هذه الصناعة شهدت نموا كبيرا في عدد تراخيص الغوص بحثا عن اللؤلؤ العام الماضي.

ويقول كينيث سكارات، رئيس لجنة اللؤلؤ في الاتحاد الدولي للمجوهرات، إن معظم اللآلئ الموجودة في البحرين هي «بذور اللؤلؤ»، وهي عبارة عن لآلئ صغيرة تستخدم في تصاميم المجوهرات المعقدة والأزياء الراقية وتتمتع «بمظهر جميل خاص».

وزاد الطلب على هذه «البذور» مع ظهور بيوت مجوهرات جديدة وبدء صائغي المجوهرات المتميزين في استخدام اللآلئ الطبيعية في التصاميم المعاصرة. وتقول مطر: «الأجيال التي جاءت بعد ولادة اللؤلؤ المزروع، والتي لم تشهد اللآلئ الطبيعية، لا تعرف الفرق بين اللؤلؤ المزروع والطبيعي.. هدفنا الأكبر هو تثقيف العالم بشأن جمال اللؤلؤ الطبيعي، وخاصة اللؤلؤ البحريني».

