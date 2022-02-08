روح الدين: خطة لتطوير المرافق الترفيهية

وطن النهار

كشف محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد عن قرب افتتاح يوم البحار أمام الجمهور، مضيفا «إننا حريصون على إعادة تأهيل يوم البحار وفتحه أمام الجمهور حيث يعد أحد المعالم التاريخية والسياحية الكويتية التي تضم عددا من المقتنيات التاريخية والمحال الحرفية وبعض الصناعات الكويتية القديمة الى جانب احتوائها على المكتبة التراثية والمقهى الشعبي». جاء كلام الخالد خلال الزيارة التي قام بها إلى وزير الاعلام الدكتور حمد روح الدين وذلك في مكتبه صباح أمس الاثنين. وأضاف الخالد «لقد تلمسنا من الوزير روح الدين الاهتمام الكبير بالمرافق الخدمية التابعة لوزارة الاعلام داخل نطاق محافظة العاصمة مثل يوم البحار وتمت مناقشة الاستعدادات الجارية لافتتاحه أمام الجمهور قريبا بعد الانتهاء من إعادة تأهيله، وأبدى الوزير استعدادا لتلبية احتياجات المحافظة لا سيما إعادة افتتاح هذا المرفق السياحي والترفيهي والعمل على تطويره بما يخدم المواطنين والمقيمين، كما أؤكد حرص الجانبين على العمل المشترك من أجل تذليل العقبات، والتعاون المشترك والبناء معرباً عن سعادته بالتعاون المشترك، والروح الأخوية التي لمسها من وزير الإعلام وتصب في مصلحة الوطن والمواطنين». من جهته أكد وزير الاعلام د. حمد روح الدين الاهتمام بالمرافق التابعة لوزارة الإعلام في محافظة العاصمة، والتي تقدم خدمات مباشرة للجمهور مثل يوم البحار وتلبية جميع احتياجات المحافظة سيما إعادة افتتاح يوم البحار والعمل على تطويره بما يتناسب مع ما تشكله هذه المنشآت من رافد ترفيهي وثقافي واجتماعي مهم للمواطنين والمقيمين، لافتا الى أن وزارة الإعلام تعكف على وضع خطة تطوير شاملة للمرافق التابعة لها في جميع انحاء المحافظة تماشيا مع خطط الحكومة في اتاحة بيئة ترفيهية ومتنفس للعائلات والأفراد.

