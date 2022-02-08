هيئة الشباب: فتح باب التسجيل في 4 برامج مهنية

وطن النهار

في اطار حرصها على الاهتمام بشريحة الشباب وتأهيلهم لمواجهة سوق العمل، اعلنت الهيئة العامة للشباب عن فتح باب التقديم في 4 برامج ضمن المشروع التنموي «صناع العمل» المدرج في برنامج العمل الحكومي وذلك عبر الموقع الالكتروني

وقالت الهيئة في بيان صحافي: ان برامج مشروع «صناع العمل» تشمل الموسم الثالث من ادارة المرافق، والثاني من اعداد وتأهيل مساعد محامي: قانوني ومالي واداري، بالاضافة الى برنامجين جديدين احدهما تأهيل الشباب الكويتي بمجال البرمجة، والآخر قادة المستقبل في الأندية والمراكز الصحية.

وأوضحت ان برنامج ادارة المرافق هو برنامج تدريبي متخصص يهدف الى تغطية الاحتياجات والمهارات المطلوبة واعادة توزيع الموارد البشرية لقطاع ادارة المرافق في مختلف التخصصات، بجانب صقل المهارات والقدرات الفنية والادارية للشباب الكويتي حديثي التخرج في التخصصات الهندسية، مشيرة الى نجاح هذا البرنامج في ايجاد 150 فرصة وظيفية للشباب في مجال ادارة المرافق.

