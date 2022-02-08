السبيعي: الكويت حريصة على دعم العمل العربي اجتماعياً وإنسانياً

وطن النهار

قال الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مسلم السبيعي ان دولة الكويت حريصة باستمرار على دعم العمل العربي المشترك وبخاصة في الجوانب الاجتماعية والانسانية.

واضاف السبيعي في تصريح لـ (كونا) على هامش مشاركته في الاجتماع التحضيري لاعمال الدورة الـ109 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ان المشاركين بالاجتماع ناقشوا قضايا اجتماعية مطروحة ضمن أجندة الدورة مؤكدا وجود توافق وحرص عربيين على الخروج بتوصيات تخدم المواطن العربي.

واوضح أن مشروع جدول الاعمال الذي سيرفع للدورة الـ109 تضمن مقترحا اردنيا بانشاء مجلس وزاري عربي لشؤون التعليم مشيرا الى اتفاق غالبية الوفود العربية على اهمية «عدم وجود ازدواجية» بين مؤسسات العمل العربي المشترك لوجود المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

واشار اهتمام المشاركين بمناقشة التداعيات السلبية لجائحة (كورونا) على المستويات الاجتماعية والصحية والاقتصادية موضحا أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي قدم دراسات ومقترحات لدعم الشعوب العربية في هذا الاطار. ويشارك السبيعي في الاجتماعات التحضيرية ضمن وفد كويتي برئاسة وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية طلال النمش.

